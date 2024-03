EL leppis kokku Ukraina põllumajandustoodangu tollivaba impordi pikendamises

Seega leppisid parlament ja EL-i riigid kokku, et nad toetavad plaani, mille Euroopa Komisjon pakkus välja juba jaanuaris. Plaani kohaselt pääseb Ukraina toodang EL-i turule jätkuvalt tollivabalt, kuid imporditollid kehtestatakse taas konkreetsetele kaubaliikidele juhul, kui nende impordimahud ületavad 2022. ja 2023. aasta keskmist näitajat.

Kui Euroopa Komisjoni algse ettepaneku järgi laieneks selline kaitsemehhanism linnuliha, munade või suhkru impordile, siis Euroopa Parlament otsustas, et tollid saab vajadusel kehtestada ka kaera, maisi, odra ja mee impordile Ukrainast.

Parlament teatas samuti, et läbirääkijad said komisjonilt kinnituse, et see astub teatud samme juhul, kui Ukraina nisu import kasvab järsult.

Parlamendi pressiteates rõhutatakse, et kaitsemehhanism rakendub, kui Ukraina impordimahud ületavad 2022. ja 2023. aasta keskmist näitajat. Parlamendi läbirääkijad said samuti komisjonilt kinnituse, et see kehtestab imporditollid Ukraina toodangule 14 päeva jooksul alates hetkest, kui kokkuleppes sätestatud impordimahtu ületatakse.

EL kaotas ajutiselt imporditollid ja -kvoodid Ukraina põllumajandustoodangule 2022. aasta juunis, et aidata Venemaa rünnaku all oleva riigi majandust.