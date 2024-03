USA testis edukalt hüperhelikiirusel lendavat raketti

USA õhuvägi teatas teisipäeval, et see viis läbi hüperhelikiirusel lendava raketi prototüübi eduka katsetuse. See on viimane katsetus, mis võimaldab tulevikus alustada selle masstootmist.

Katsetus toimus Vaikses ookeanis ning rakett lasti välja pommitajalt B-52, mis tõusis õhku Guami lennuväljalt. Testiti niinimetatud ARRW programmi käigus ettevõtte Lockheed Martin toodetud raketti AGM-183A.

USA õhuvägi ei öelnud, mis kiirusel lendas relv. Eelmiste katsetuste käigus jõudis rakett lennata kiirusega, mis ületas viis korda helikiirust.

"See katsetus andis meile väärtuslikke ja ainulaadseid andmeid ning see oli mõeldud hüperhelikiirusel lendavate relvade programmi ulatuse laiendamiseks. Me oleme samuti kinnitanud ja parandanud meie kontrolli- ja hindamisvõimet, et jätkata hüperhelikiirusel lendavate relvasüsteemide arendamist," ütles õhuväe pressiesindaja.

ARRW on üks kahest USA õhuväe hüperhelikiirusel lendava relva arendusprogrammist. Teine programm kannab nime HACM ja selle arendamisega tegelevad ettevõtted Raytheon ja Northrop Grumman. Õhuväe sõnul on teise programmi käigus arendatav rakett väiksem ning see on võimeline lendama keerukamal trajektooril.

USA kaitseministeerium pole aga järgmiseks, 2025. eelarveaastaks ARRW programmi jaoks enam raha taotlenud, samas kui HACM-i programmi tarbeks taotletakse kongressilt 517 miljonit dollarit.

Lisaks USA-le on hüperhelikiirusel lendavad raketid ka Venemaal ja Hiinal. Kui Moskva kasutab neid relvi Ukraina tsiviiltaristu ründamiseks, siis USA luure sõnul Peking alles katsetab selliseid rakette. Siiski väidab Hiina välisministeerium, et riik pole hüperhelikiirusel lendavat relva testinud.