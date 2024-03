Briti inflatsioon langes madalaimale tasemele alates 2021. aastast

Inflatsioon Ühendkuningriigis langes veebruaris 3,4 protsendile jaanuarikuu neljalt protsendilt, mis on madalaim tase rohkem kui kahe aasta jooksul. Aeglustuv inflatsioon suurendab investorite ootusi, et Suurbritannia keskpank (Bank of England) asub lähikuudel intressimäärasid langetama, kuigi eeldatakse, et keskpank jätab neljapäeval toimuval istungil intressimäärad muutmata.

Hinnatõus oli aeglasem, kui Reutersi analüütikute ennustatud 3,5-protsendiline inflatsioon.

Baasinflatsioon, mis ei arvesta toidu ja energia hinnamuutustega, langes veebruaris 4,5 protsendile jaanuarikuu 5,1 protsendi asemel. Analüütikud ennustasid 4,6-protsendilist baasinflatsiooni.

Pärast andmete avalikustamist suurenes nende investorite osakaal, kes ennustavad, et keskpank langetab intressimäärasid juunis või varem, kirjutab Financial Times.

Suurbritannia keskpank tõstis baasintressimäära 5,25 protsendini eelmise aasta augustis, mis on 16. aasta kõrgeim tase.

Keskpanga rahapoliitika komisjoni järgmine istung toimub selle nädala neljapäeval ning eeldatakse, et see jätab intressimäärad muutmata.

Suurbritannia keskpank ennustas veebruaris, et inflatsioon aeglustub kahe protsendi eesmärgini juba selle aasta teises kvartalis tänu langevatele energiakandjate hindadele ning senise trendi jätkudes jõuab inflatsioon kahe protsendi juurde juba aprillis.

"Eeldame, et inflatsioon jääb kahe protsendi eesmärgist madalamaks suuremat osa aasta teisest poolest. See peaks võimaldama keskpangal hakata intressimäärasid järkjärguliselt langetama suvest alates," ütles konsulteerimisettevõtte KPMG UK peaökonomist Yael Selfin.

Siiski ütlesid varem BoE ametnikud, et on veel vara rahapoliitikat lõdvendada kõrge teenuste inflatsiooni ja kiire nominaalse palgakasvu tõttu. Jaanuari seisuga kasvasid Ühendkuningriigi töötajate palgad aastases võrdluses 6,1 protsenti, mis on keskpanga meelest liiga kiire tõus, mis soodustab inflatsiooni.

Samas ennustab Ühendkuningriigi sõltumatu majandusprognoosi keskus OBR (Office for Budget Responsibility), et majapidamiste reaalsed sissetulekud inimese kohta jõuavad pandeemiaeelsele tasemele alles 2025. või 2026. aastaks.

Kolmapäeval avalikustab oma otsuse intressimäärade tuleviku kohta USA föderaalreserv ja neljapäeval Euroopa Keskpank. Nagu ka Suurbritannia kekspanga puhul, eeldatakse, et ka need lääneriikide juhtivad kekspangad jätavad intressimäärasid seekord muutmata. Investorid prognoosivad, et kõik kolm keskpanka alustavad intressimäärade langetust juunis.