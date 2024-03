Venemaa arestis 400 lennukit ja läänes puhkes suur kindlustusvaidlus

Liisingufirmade nõuetele võitlevad vastu maailma suurimad kindlustusfirmad. Kindlustusfirmad leiavad, et omanikud oleksid pidanud rohkem ära tegema, et lennukid enne nende konfiskeerimist kätte saada. Firmad väidavad nüüd, et USA toetus Ukrainale tähendab seda, et tegelikkuses on riik sõjas Venemaaga, vahendas The Wall Street Journal.

Analüütikud ütlesid, et kohtulahing võib mõjutada kindlustuskaitset kõikides tulevastes konfliktides.

Rohkem kui pooled Venemaa reisilennukitest on välismaised, Vene lennuettevõtted on need liisinud. Tegemist on Boeingu ja Airbusi toodetud lennukitega, mille väärtus oli ligi 10 miljardit dollarit. Need lennukid kuuluvad rahvusvahelistele liisingufirmadele, mis kasutavad läänes asuvate kindlustusseltside teenuseid.

Advokaadid vaidlevad nüüd selle üle, kes peaks Venemaa tegevuse kinni maksma. Samuti pole selge, kas lennukid leiavad kunagi tee tagasi oma õigusjärgse omaniku juurde. Küsimusi tekitab veel, kas lennukid varastas Venemaa riik, või tegid seda Venemaa lennufirmad, vahendas The Wall Street Journal.

Pärast sõja puhkemist teatasid Airbus ja Boeing veel, et lõpetavad Vene ettevõtete lennukite teenindamise. Samuti ei tarnita Venemaa firmadele enam varuosi. Seetõttu pole täpselt teada, kui hästi neid lennukeid on hooldatud ja lennukite praegust väärtust on raske hinnata.