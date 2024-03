Antwerpen säilitas Euroopa kokaiinipealinna tiitli

EMCDDA ja SCORE analüüsisid reovett 88 linnas 23 EL-i riigis ja Türgis. Uuring tuvastas, et kokaiini, ketamiini ja MDMA tarbimine kasvab. Amfetamiini ja kanepiga seotud tarbimise mustrid polnud nii selged, vahendas Politico.

Igas linnas määrati siis nende narkootikumide kogust reovees tuhande inimese kohta ühes ööpäevas. Uuringus selgus, et kõige rohkem tarbitakse kokaiini Antwerpenis. Tarbitud kokaiini kogus oli Antwerpeni reovees 1721 milligrammi. Sellest piisas, et püsida teist aastat järjest kokaiinitarbimise edetabeli tipus

Eksperdid ütlesid, et reoveeanalüüs on kasulik viis, et uurida narkootikumide tarbimist konkreetses linnas. Uuringust selgus veel, et kõige rohkem tarbitakse kokaiini sellistes linnades, mis asuvad ranniku ääres.

Kokaiini tarbitakse seega palju ka Amsterdamis, Rotterdamis, Tarragonas ja Leeuwardenis. Nendes linnades on suured sadamad, kokaiin tuleb aga Ameerikast.

Euroopa narkoäris liiguvad kümned miljardid eurod ning EMCDDA teatas märtsi alguses, et narkootikumide järele kasvab nõudlus ja seetõttu on jõuguvägivald on tõusuteel.

Belgia rahandusminister ütles jaanuaris, et võimud konfiskeerisid eelmisel aastal Antwerpenis 116 tonni kokaiini. 2022. aastal konfiskeeriti seal 110 tonni. Antwerpeni prokuratuur teatas, et linna sadamas tegutsevad nüüd Hollandist pärit kurjategijad.