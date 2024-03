Neljapäev on paljudes kohtades vihma- ja lörtsisajuga

Lähipäevad on vihma- ja lörtsisajuga, pisut vähesema sajuga on laupäev.

Neljapäeva öö on peamiselt pilvine. Mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund ning on udu. Tuul puhub lõunakaarest 1 kuni 6, saartel ja rannikul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni 2 kraadi.

Hommik püsib pilves ning jätkub vihma- ja lörtsisadu. Kohati udutab. Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul. Temperatuurinäit jääb vahemikku 0 kuni 3 kraadi.

Päev pilvkattesse muutusi ei too. Ilm püsib vihmane, ennelõunal võib sekka tulla ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Vihma ja lörtsi jagub ka järgnevateks päevadeks. Öö keskmised kõiguvad reedest esmaspäevani +2 ja -2 kraadi vahel, päevased soojakraadid jäävad 2 kuni 6 kraadi vahemikku. Neist kõige soojem ja vähesema sajuga tõotab tulla laupäev, mil päeval on sooja 2 kuni 8 kraadi.

Pühapäevaks laieneb aga tugev vihma- ja lörtsisadu üle Eesti ning temperatuur taas langeb. Esmaspäev tuleb pisut soojem ja vähesema vihmaga.