Šveitsi keskpank langetas üllatavalt intressimäärasid

Šveitsi keskpank (SNB) teatas neljapäeval üllatuslikult intressimäärade langetamisest 0,25 protsendi võrra. Tegemist on esimese tähtsama lääneriikide keskpangaga, mis teatas alanud aastal intressimäärade langetamisest.

Senise 1,75 protsendi asemel on nüüd Šveitsi keskpanga baasintressimäär 1,5 protsenti. Kuigi mõned analüütikud ennustasid intressimäärade langetamist, eeldas enamik, et intressimäärad jäävad muutumatuna kuni juunikuuni, kirjutab Bloomberg.

SNB otsus tuli kõigest päev pärast seda, kui USA föderaalreserv jättis intressimäärad muutmata. Šveitsi keskpank on esimene tähtsam keskpank maailmas, mis teatas pärast koroonapandeemia lõppu intressimäärade langetamisest. Maailma 10 kõige kaubeldavama valuuta rahapoliitika üle otsustavatest keskpankadest pole ükski peale SNB intressimäärasid veel langetanud.

Pärast otsuse teatavaks saamist langes Šveitsi frangi vahetuskurss euro suhtes ühe protsendi võrra.

"Meie rahapoliitika leevandamine on saanud võimalikuks tänu sellele, et võitlus inflatsiooni vastu on viimase kahe ja poole aasta jooksul olnud tulemuslik," ütles SNB president Thomas Jordan neljapäeval.

Šveitsi keskpank langetas samuti inflatsiooni prognoosi, ennustades, et käesoleval aastal tõusevad hinnad Šveitsis 1,4 protsenti, järgmisel aastal 1,2 protsenti ja ülejärgmisel aastal ainult 1,1 protsenti.

Siiski ennustavad analüütikud jätkuvalt, et föderaalreserv ja Euroopa Keskpank (ECB) hakkavad intressimäärasid langetama alles juunis. Eeldatakse, et ECB jätab neljapäeval toimuval istungil intressimäärad muutmata.