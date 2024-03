Trumpi fännid võivad raharaskustes ekspresidendile anda 3,5 miljardit

Trump võib saada raha oma 2021. aastal käivitatud sotsiaalmeediarakenduse Truth Social kaudu. 2021. aastal lõi Trump oma meediafirma, mis hakkas pidama ühinemisläbirääkimisi ettevõtte ostmiseks mõeldud firmaga (SPAC).

SPAC on firmade ülevõtmiseks ning nende börsileviimiseks mõeldud juriidiline keha. Trumpi firmaga seotud SPAC-i omanikud on Trumpi toetajad. Trumpi toetajad tõstavad nüüd firma aktsiat ja hindasid Truth Sociali väärtuseks kuus miljardit dollarit.

Truth Social võib börsile jõuda juba järgmisel nädalal, see vajab veel aktsionäride heakskiitu. Kuna selle SPAC-i aktsionärid on peaaegu kõik Trumpi toetajad, siis peaksid nad reedel selle ühinemise heaks kiitma. Börsile jõuaks siis firma DJT, mis viitab Trumpi initsiaalidele. Trumpile kuuluks siis ligi 60 protsenti börsile jõudnud ettevõttest ning ta teeniks 3,5 miljardit dollarit tulu, vahendas The Wall Street Journal.

Tegemist oleks ebatavalise tehinguga, kuna 2021. aastal visati Trump Twitterist ja Facebookist välja. Seejärel teatas Trump, et hakkab võitlema sotsiaalmeediahiidude vastu ning lõi oma platvormi.

Trump vajab aga praegu hädasti juurde raha, kuna ta ei suutnud koguda tähtajaks New Yorgi osariigi kohtu poolt kelmuse kohtuasjas nõutud 464 miljoni dollari suurust kautsjoni. Ka kindlustusfirmad ei aidanud teda välja.

Trump peaks DJT aktsiaid hoidma pool aastat, enne kui saab need müüki panna. Samas võivad kindlustusseltsid olla siis rahul Trumpi pakutava tagatisega ning ta võib taas pöörduda nende poole raha saamiseks. Nii, et 2021. aastal asutatud rakendusest võib nüüd saada Trumpi päästerõngas.

Endine president on juba raskustes kohtukulude maksmisega ning osa tema valimiskampaania jaoks mõeldud rahast on juba läinud kohtukulude katmiseks. Valimiskampaania saab aga alles hoogu sisse ning see hakkab neelama üha rohkem raha. Samas Bideni meeskonna käsutuses olev paks rahakott võimaldab juba praegu teha suurt ja kulukat kampaaniat.