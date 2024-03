USA kaebas iPhone'i tootja konkurentsi kahjustamise eest kohtusse

Apple'i aktsia langes pärast USA justiitsministeeriumi tehtud avaldust enam kui neli protsenti.

Ühendriikide justiitsministeeriumi väitel takistab ettevõte tarbijate valikuvabadust ning pärsib teadlikult konkurentsi, tehes näiteks iPhone´i kasutajatele keeruliseks teiste tootjate nutikellade ja sülearvutite ühildamise.

New Jersey föderaalkohtusse esitatud hagis on kirjas, et tehnoloogiaettevõte on rikkunud monopolivastast seadust, muutes konkurentide jaoks iPhone'iga integreerimise keeruliseks, mis omakorda võimaldab tehnoloogiafirmal hindu kõrgel hoida.

Justiitsminister Merrick Garland sõnas pressikonverentsil, et tehnoloogifirma kontrollib enam kui 65 protsenti USA nutitelefonide turust ning on ohuks turuvabadusele.

"Apple on säilitanud oma võimu mitte oma paremuse, vaid oma ebaseadusliku väljatõrjuva käitumise tõttu. Monopolid nagu Apple ohustavad vaba ja õiglast turgu, millel meie majandus aga põhineb," sõnas Garland.

Tehnoloogiaettevõtte andis teada, et kavatseb ennast jõuliselt kaitsta. Kirjalikus avalduses seisab, et Apple näeb igapäevaselt vaeva, et kaitsta tarbijale privaatsust ja pakkuda neile head kasutajakogemust.

Avalduses seisab veel, et kohtuasi ohustab firma identiteeti ja põhimõtteid, mis Apple´i tooteid tihedas konkurentsis teistest eristavad.

The Wall Street Journal kirjutas, et kohtuasi võib võtta aastaid, kuid vaatamata lõpptulemusele kahjustab see Apple´i äritegevust.