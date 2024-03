EKRE Tallinna fraktsiooni juht Kallas: ei usu, et umbusaldus läbi läheb

"Umbusalduse mõte jõudis minuni eile lõuna paiku, palju aega mõelda ei olnud," selgitas Kallas EKRE allkirjade andmist reede hommikul ETV saates "Terevisioon". Ta viitas, et EKRE ühines umbusaldusega opositsiooni ühtsuse märgina.

"Meie pole rahul üldse Tallinna juhtimisega, see pole ainult kriitika Keskerakonna, vaid ka SDE aadressil. Meie hinnangul liigub linn vales suunas," märkis Kallas.

Kallas lisas ka, et umbusalduse ajendiks olnud Porto Franco kohtuotsus pole veel jõustunud. "Viide võis olla ennatlik," ütles ta.

"Hääletame umbusalduse avaldamise poolt, aga olen pessimistlik, et see läbi läheb. Ei usu hästi," ütles Kallas. "Keskerakond on Tallinna volikogus end 20 aastat näidanud distsiplineeritud ja ühtse fraktsioonina."

Kallas avaldas ka kahtlust, kas Keskerakonnaga koalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid (SDE) liituvad umbusaldusega. "Sotsid oleksid laiapõhjalises uues koalitsioonis kaotaja poolel. Neil on praegu kolm abilinnapea kohta, volikogu esimehe koht. Nad on sulandunud toiduahelasse, kaotada on päris palju," lisas ta.

Kallas lisas, et EKRE ei välista koalitsiooni vaates kedagi, aga imelik on, et SDE neid välistab. Silmakirjalik, et Keskerakonnaga kõlbab olla, märkis ta.

Keskerakonnaga koalitsiooni tegemist Kallas samuti ei välistanud. "See käib volikogu kohtade piires. Keskerakond pluss EKRE – enamus oleks väga napp, otsuseid vastu võtta oleks väga keeruline," tõdes ta.

"Realistlik variant on praeguse koalitsiooni jätkamine järgmise aasta kohalike valimisteni," ütles Kallas.

Kallas väljendas tõrksust võimaliku uue koalitsiooni suhtes, kus võiksid domineerida SDE ja Reformierakond. "Kogu selle rohepöörde valguses – putukaväilad ja peatänavad. Ühel pool borrelioosiga puugid ja teisel pool entsefaliidiga puugid..." rääkis ta. "Riigis ei ole asjad korras ja kui Reformierakond hakkab juhtima linna, siis ma ei usu, et midagi paremaks läheks."

"Autojuhtide kiusamine on meie jaoks läinud üle piiri. See kõik peaks käima teistmoodi, vaadake kasvõi Stockholmi. Tahetakse teha mingit Aasia pealinna, kus kõik sõidavad kastiratastega," ütles Kallas.

Neljapäeva pärastlõunal andsid 37 Tallinna linnavolikogu liiget üle linnapea Mihhail Kõlvarti vastu umbusalduse. Pärast esmaspäevast ringkonnakohtu otsust, kus mõisteti Keskerakond mõjuvõimuga kauplemises süüdi, ei pea volikogu liikmed Mihhail Kõlvarti jätkamist linnapeana enam võimalikuks.