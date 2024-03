Olulised Moskvas toimuvad sündmused reedel:

- Moskva kontserdimajas toimus tulistamine, hukkus kümneid inimesi;

- USA: praegu ei viita miski Ukraina seotusele Moskva rünnakuga;

- Sobjanin tühistas kõik nädalavahetuse avalikud üritused Moskvas;

- Venemaa väitis, et tulistamine Moskvas oli verine terrorirünnak.

Moskva kontserdimajas toimus tulistamine, hukkus kümneid inimesi

Esialgsetel andmetel hukkus vähemalt 40 inimest ja vigastada sai üle 100 inimese, teatas Venemaa uudisteagentuur TASS.

Sündmuskohal viibinud uudisteagentuuri RIA Novosti korrespondent väitis, et kolm meest tungisid kontserdimaja alumisele korrusele ja avasid siis automaatidest tule. Pärast seda viskasid nad hoonesse granaadi ning siis puhkes tulekahju.

Uudisteagentuuri Interfaxi andmetel oli relvastatud mehi viis. Pealtnägijate sõnul olid nad militaarriietes ning kandsid seljakotte, kus olid süütepudelid. Osa ründajatest, väidetavalt neli, suutis peale rünnakut tõenäoliselt sündmuskohalt põgeneda. Venemaa rahvuskaart on asunud ründajaid otsima.

Kuulda oli ka plahvatust, seejärel kostus veel ka teine plahvatus, kontserdimaja kohalt tõusis õhku must suitsusammas. Osa inimesi oli tulistamise eest põgenenud katusele, kust nad ei pääsenud alla. Osa inimesi on varjunud keldrikorrusele, kust väidetavalt suudeti sadakond inimest evakueerida. Hoones võib samas olla veel sadakond inimest, kes ei pääse välja.

Tulekahju on haaranud suure osa hoonest, katus varises osaliselt sisse. TASS-i teatel on osa inimesi jäänud lõksu põlevasse hoonesse. Kustutustöödel kasutasid päästjad helikopterit, kuid tööd on raskendatud, sest tuletõrjujaid ei lasta hoonesse, kuivõrd ründajad on mõne allika teatel endiselt kontserdimajas.

Eesti aja järgi kella 22.00 ajal teatas Interfax, et tuletõrjujad on tulekahju siiski kontrolli alla saanud.

Tulistamine toimus Moskva loodeosas asuvas Crocus City kontserdimajas. Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas, et võimud evakueerivad inimesi. Vene riiklik meedia teatas, et sündmuskohale saadeti ka märulipolitsei.

Hiljuti korraldasid Vene võimud Inguššia piirkonnas terve rea haaranguid islamistlike võitlejate vastu. Märtsi alguses hoiatasid lääneriigid ka oma kodanikke, et nad ei võtaks osa Venemaal toimuvatest suurtest üritustest, kuna äärmuslased võivad selliseid kogunemisi rünnata, sealhulgas kontserte, vahendas The Guardian.

USA: praegu ei viita miski Ukraina seotusele Moskva rünnakuga

Valge Maja märkis reedel, et praegu ei viita miski Ukraina seotusele ohvreid nõudnud rünnakuga Moskva kontserdimajas.

"Praegu ei viita miski, et Ukraina või ukrainlased oleksid seotud tulistamisega," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles samuti, et Ukrainal puudub igasugune seos rünnakuga. "Ukrainal pole absoluutselt mingit seost nende sündmustega," lausus ta.

Ka rühm Venemaa kodanikke, kes võitlevad sõjas Ukraina poolel, eitasid reedel igasugust seost rünnakuga Moskva lähistel asuvas kontserdimajas.

Leegion "Venemaa Vabadus", kelle võitlejad kuuluvad Ukraina relvajõudude koosseisu, teatas avalduses, et "leegion ei ole sõjas rahumeelsete venelastega" ning süüdistas Vene julgeolekujõude rünnaku kavandamises.

Sobjanin tühistas kõik nädalavahetuse avalikud üritused Moskvas

Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reedel kõigi avalike ürituste tühistamisest nädalavahetusel seoses ohvreid nõudnud rünnakuga kontserdimajale.

"Ma otsustasin tühistada kõik spordi-, kultuuri- ja teised massiüritused Moskvas sel nädalavahetusel. Palun suhtuda mõistvalt sellesse meetmesse," kirjutas ta Telegramis.

Venemaa väitis, et tulistamine Moskvas oli verine terrorirünnak

Venemaa mõistis reedel hukka ohvreid nõudnud tulistamise Moskva kontserdimajas, nimetades toimunut veriseks terrorirünnakuks.

"Kogu maailma kogukond peab selle põlestusväärse kuriteo hukka mõistma!" ütles Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova.

