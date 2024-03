Venemaal Samaras süttis järjekordne naftatöötlemistehas

Oluline 23. märtsil kell 7.00:

- Venemaal süttis Kuibõševi naftatöötlemistehas.

Venemaal Samara oblastis Novokuibõševi naftatöötlemistehases puhkes ööl vastu laupäeva tulekahju, vahendas The Kyiv Independent Vene meediaväljaanded.

Vene Telegrami uudistekanalite teatel teatasid kohalikud elanikud plahvatustest rafineerimistehases ja ütlesid, et rajatis põles. Rafineerimistehase tulekahju põhjustas tõenäoliselt droonirünnak, väideti uudistekanalites. Venemaa ametnikud ei ole seda teadet kommenteerinud.

Ukraina väed ründasid Novokuibõševi naftatöötlemistehast 16. märtsil droonirünnakuga, mis oli suunatud ka piirkonna Sõzrani rafineerimistehasele. Venemaa ametiisikud väitsid, et pärast rünnakut süttis põlema ainult Sõzrani rajatis. Mõlemad rafineerimistehased kuuluvad Venemaa suurimale naftafirmale Rosneft.

Ukraina asepeaminister Olha Stefanishõna ütles 22. märtsil, et Venemaa naftatöötlemistehased on Ukraina sõjaväe legitiimsed sihtmärgid. Tema avaldus järgnes meedia teadetele, et USA palus Ukrainal lõpetada Venemaa naftatööstuse ründamine.

Presidendi nõunik Mõkhailo Podoljak eitas neid teateid, öeldes, et Kiiev ei saanud Washingtonist selliseid kõnesid. "Kütus on sõjapidamise peamine tööriist. Ukraina hävitab kütusetaristut," ütles Podoljak.

The Novokuybyshevsk refinery, Samara Region, Russia, has been struck again and is ablaze.



The decimation of Russia's oil and gas industry is in full swing.



Source: Telegram / Operativno ZSU and Pandoras Box UA pic.twitter.com/NJsACeCwAn