MTÜ hakkas Ukraina heaks korraldama tuntud ukrainlaste juhitud oksjoneid

Heategevuslik oksjon on hea põhjus mitte ainult Ukraina toetamiseks, vaid ka kohtumiseks kuulsustega.

"Kõik meie oksjonid on erinevad. Me püüame pakkuda külalistele midagi huvitavat, mitte ainult annetamist. Meil käivad erinevad spiikrid. Oli Aider Muždabajev, praegu on Roman Tsõmbaljuk, varsti ootame Borislav Berezat. Need kohtumised võimaldavad suhelda otseselt nendega, kes elavad Ukrainas ning saada infot nende enda käest," lausus oksjoni korraldaja Arkadi Babtšenko.

Seekord kutsutud staariks sai tuntud Ukraina ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk, kes enne sõda oli üle kümne aasta UNIAN-i infoagentuuri korrespondent Moskvas.

"Pean tõtt ütlema, et ma olen halb analüütik ja ennustaja. Tõsi, ma elasin Venemaal väga pika aja jooksul, aga ma arvasin, et (Venemaa) on parem, kui tegelikult on. Ma arvasin, et Venemaa, selle poliitiline eliit ja see maniakk on targemad, et nad mõistavad Venemaa rahvushuvisid. Siin olen ma eksinud. Kuigi ma mäletan, millal hakkas Venemaal tekkima see fašistlik režiim. See oli ammu, aga ma mäletan. See hakkas 2005. aastal, kui loodi Georgi lindid ja loosung "Võime korrata!" See oligi algus," rääkis Tsõmbaljuk.

Kutsutud staar aitas kõvasti kaasa raha kogumisele. Näiteks maksti ühe T-särgi eest 120 eurot.

"No see kindlasti ei ole niisama T-särk või lihtne T-särk minu jaoks. Ma saan sellest aru, et olen oksjonil ja ma tahan toetada Ukraina relvajõude ja siis panustan sellisel moel," ütles särgi ostnud Tõnu.

Kokku õnnestus koguda üle 4000 euro.