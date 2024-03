Pühapäeval sajab vihma ja lörtsi

Ööl vastu pühapäeva sajab kohati lörtsi ja vihma, sekka ka lund. Tuul jääb rahulikuks ning mitmel pool tekib udu. Päeval on sajupilvi tihedamalt, õhutemperatuur tõuseb sisemaal viie kraadi ümbrusesse, rannikul jääb mõnel pool ühe kraadi juurde.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, kagu pool pilvisem. Pärast keskööd sajab kohati, suurema tõenäosusega Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, sekka ka lund. Mitmel pool on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, põhjarannikul enne südaööd puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, hommikuks on tuul muutlik ja nõrk. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Tekkinud udu püsib. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +1 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kuni +6 kraadini.

Esmaspäev ja teisipäev tulevad mitmel pool sademetega: sajab nii vihma kui ka lörtsi, öisel ja hommikusel ajal ka lund. Öised miinimumid langevad -3 kuni -5 kraadini, päevased maksimumid tõusevad +5 kraadi ümbrusesse.

Kolmapäeval võib jõuda lõuna poolt soojem õhumass ning Lõuna-Eestis lähenevad päevased termomeetri näidud 10 kraadile. Peale kesknädalat võib jõuda soe õhk ka põhja poole. Samas pole pääsu ei sajust ega tuulest.