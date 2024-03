Biden allkirjastas 1,2 triljoni dollari suuruse eelarvepaketi seaduse

Seadus võimaldab hoida föderaalametkonnad töös septembri lõpuni ning väldib valitsusasutuste töö osalist seiskumist.

"See parteiülene rahastamisseadus, mille ma äsja allkirjastasin, hoiab valitsuse avatuna, investeerib ameerika rahvasse ning tugevdab meie majandust ja riiklikku julgeolekut," ütles Biden avalduses.

"See kokkulepe on kompromiss, mis tähendab, et kumbki pool ei saanud kõike, mida tahtis," rõhutas ta.