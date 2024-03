Kiievit tabas drooni ja raketirünnak

Varahommikul korraldas Venemaa drooni- ja rakettrünnakud erinevatele Ukraina oblastitele, vahendas The Kyiv Independent.

Õhuhäire käib hetkel erinevates oblastites üle kogu riigi.

Veidi varem teatas Ukraina õhuvägi, et Murmanski oblastis asuvalt Olenje lennuväljalt tõusis õhku 14 strateegilist pommitajat Tu-95, mis saatsid Ukraina territooriumi poole tiibraketid.

Rünnaku tõttu tõusid pühapäeva varahommikul õhku ka Poola hävitajad.

Ukraina tegi raketirünnaku Sevastopolile

Meedias levivad väited Ukraina rünnakust Venemaa poolt okupeeritud Krimmis asuvale Sevastopoli linnale.

Ukraina sotsiaalmeediakanal "Krimmi tuul" teatas raketirünnakus sai pihta Venemaa Musta mere laevastiku peamine erisidekeskus, vahendas venekeelne BBC.

Teiste allikate seas teatasid massiivsest rünnakust Sevastopoli pihta kohalikud Moskvast määratud võimud, kelle sõnul rünnak tõrjuti, kuigi üks inimene hukkus ning mitu inimest said vigastada.

Praegu ei ole teada mitu raketti linna pihta lasti. Moskva poolt määratud kuberner rääkis kümnest alla lastud raketist, teiste allikate sõnul rünnati linna aga kuni 30 raketiga.

Hiljem kinnitas raketirünnakut ka Ukraina relvajõudude õhujõudude juhataja Nikolai Oleštšuk, kes ta tänas piloote ja meremehi eduka lahingutöö eest ning lisas, et Krimm kuulub Ukrainale.

ISW: Venemaa teeb idarindel väikseid edusamme

Vene väed on Donetski ja Zaporižžja oblastis mitmel positsioonil käimasolevate lahingute ajal teinud väiksemaid edusamme, teatas Sõjauuringute Instituut (ISW) oma viimases 23. märtsi ülevaates.

ISW sõnul näitavad 11. märtsil avaldatud ja 23. märtsil geolokatsiooniga tõendatud kaadrid Venemaa marginaalset edasiliikumist Novomõhhailivkast põhja pool, Donetski linnast edelas. Analüütikud märkisid, et edusammud ei olnud tõenäoliselt hiljutised.

Venemaa on hiljuti edasi liikunud ka Donetski oblastis Avdijivkast läände Tonenke küla lähedal, kus geograafilise asukohaga kaadrid kinnitavad, et Vene väed saavutasid hiljuti piiratud edu.

Venemaa väitel hõivati Ukrainas Tšassiv Jari lähedal Ivanivske küla

Moskva väitis laupäeval, et Vene vägi hõivas Ukrainas Donetski oblastis Ivanivske küla.

Küla asub Tšassiv Jari linna lähedal, mis võib olla venelaste järgmine sihtmärk.

Selle linna langemisel võib agressor hoogustada rünnakuid strateegilise tähtsusega Kramatorskile, mis on juba silmitsi üha sagedamate mürsurünnakutega.