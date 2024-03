USA kongress kiitis heaks 228 miljonit dollarit julgeolekuabi Balti riikide

"USA toetus on oluliselt aidanud Eestis, Lätis ja Leedus mitmed sõjalise taristu ja võimearenduse projektid kiiremini ellu viia. Hea uudis on see, et eelmise aastaga võrreldes toetus suureneb. Mitte küll palju, ent siiski on see selge signaal USA kui NATO suurima liitlase pühendumusest meie piirkonna julgeolekusse ja stabiilsusesse," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

2020. aastal loodud Balti Julgeolekuinitsiatiiviga (Baltic Security Initiative, BSI) toetab USA kaitseministeerium Balti riikide iseseisva kaitsevõime ja omavahelise koostalitlusvõime arendamist.

Möödunud aastal eraldati initsiatiivi raames Balti riikidele 225 miljonit dollarit, aastal 2022 oli toetuse summa 169 miljonit dollarit.

Rahastuse kasutamisel on peamine fookus õhukaitse, mereolukorrateadlikkuse ja maavägede võimekuse arendamisel. Eesti osa seekordsest toetusest hakkab selguma selle aasta sügisel.