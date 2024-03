Kell 18.40 "Ukraina stuudios" Eero Rebo ja Neeme Väli

Ukrainlased jätkavad oma kaitse kindlustamist, seda olukorras, kus võitlejate ja laskemoonapuudus aina süveneb. Kuidas hoida moraali ja valmistuda vaenlase suviseks pealetungiks, seda analüüsib kolonel Eero Rebo.

Tšehhi president Petr Pavel on tõusnud Ukrainale mürskude leidmise eestvedajaks. Neeme Välilt räägib, mis mees Pavel on ja kuidas see protsess käib. Samuti analüüsitakse saates, kui tõsiselt tuleb võtta hoiatusi, et Venemaa valmistub sõjaliseks konfliktiks NATO-ga.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.40. Saatejuht on Reimo Sildvee.