Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile

Oluline 25. märtsil kell 16.53:

- Klõtsko: Kiievile korraldatud raketirünnakus sai viga juba 10 inimest;

- Venemaa ründas Lääne-Ukrainas asuvaid gaasihoidlasid, mida kasutavad EL-i ettevõtted;

- Zelenskõi palus partneritelt õhutõrjeabi;

- Kiievi Petšerski rajoonis sai raketirünnakus kannatada viis inimest;

- Rindel muutuseta: Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist;

- Droonid tabasid elektrijaama Venemaa Rostovi oblastis;

- Ukraina energiasüsteem kannatas viimastes Vene rünnakutes;

- Ukrainas sai Vene droonirünnakutes viga 11 inimest.

Klõtsko: Kiievile korraldatud raketirünnakus sai viga juba 10 inimest

Venemaa korraldas esmaspäeval raketirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Kella 15 seisuga on teada kümnest vigastatust, ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtsko, kelle sõnul töötavad sündmuskohal päästjad.

Kõik kümme inimest sai viga Ukraina Petšerski rajoonis. Kaks inimest toimetati haiglasse ning pärastlõuna seisuga saab haiglas meditsiinilist abi ainult üks inimene. Ülejäänud kannatanutele osutati abi kohapeal.

Vene raketirünnaku tagajärjed Kiievis. Autor/allikas: UKRAINSKA PRAVDA/UKRAINA PROKURATUUR

Venemaa ründas Lääne-Ukrainas asuvaid gaasihoidlasid, mida kasutavad EL-i ettevõtted

Venemaa ründas öösel vastu pühapäeva Lääne-Ukrainas asuvaid maa-aluseid gaasihoidlaid, ütles Ukraina riigi omandis oleva energeetikaettevõtte Naftogaz tegevjuht Oleksi Tšernõšov.

Tšernõšov lisas, et hoidla ise ei saanud kahjustada, küll aga tabas rünnak maapinnal asuvaid rajatisi, kirjutab Bloomberg.

Maagaasi ühe kuu futuurid Hollandi TTF börsil tõusid teadete järel esmaspäeva hommikul 4,2 protsenti, kuigi tõus veidi vähenes päeva jooksul. Samas ei mõjutanud Vene raketirünnak Ukraina kodumaist gaasitarbimist ning riik täidab jätkuvalt oma kohustusi välismaiste gaasi hoiustajate ees, ütles Tšerõnõšov.

Ukraina gaasihoidlad asuvad peamiselt maa all Lääne-Ukraina oblastites ning välismaised gaasikauplejad hoiustasid eelmisel aastal 2,5 miljardit kuupmeetrit maagaasi Ukraina gaasihoidlates.

Venemaa on alates eelmise nädala reedest korduvalt rünnanud Ukraina energiataristut. Nende rünnakute käigus tekitas Moskva Ukraina elektrivõrgule 100 miljonit dollarit kahju, ütles Ukraina võrguoperaatori Ukrenergo tegevjuht Volodõmõr Kudrõtskõi.

Zelenski palus partneritelt õhutõrjeabi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Kiievit esmaspäeval hommikul tabanud Venemaa ballistiliste rakettide rünnaku taustal partnereid üles tugevdama Ukraina õhutõrjet.

"Vene terroristid ründasid pealinna ballistiliste rakettidega. Kahjuks said kahjustada majad tavalistes linnaosades. Praegu on teada viis kannatanut. Rusude lahtivõtmine jätkub," kirjutas president Telegramis.

"Me ei väsi kordamast, et Ukraina vajab rohkem õhutõrjet. See on meie linnade julgeolek ja päästetud inimelud," märkis ta.

Zelenski tänas ka päästeteenistuse päästjaid, politseid ja kommunaaltöötajaid, kes likvideerivad hommikul Kiievit tabanud Venemaa rünnaku tagajärgi.

Venemaa ründas Kiievit kahe ballistilise raketiga, mis tulistati välja annekteeritud Krimmist.

Raketilöögi tulemusena kannatada saanute arv on pealinna võimude teatel kasvanud juba seitsme inimeseni.

Kiievi Petšerski rajoonis sai raketirünnakus kannatada viis inimest

Kiievi Petšerski rajoonis sai esmaspäeval raketirünnaku tagajärjel viga viis inimest, ütles Ukraina pealinna meer Vitali Klõtško.

"Petšerski rajoonis on juba viis ohvrit. Kolmele andsid arstid kohapeal abi. Kaks viidi haiglasse," kirjutas ta Telegramis.

Varem ütles Klõtško, et kannatanute hulgas oli 16-aastane tüdruk.

Kiievile korraldatud rünnaku ajal alla tulistatud Vene rakettide rusud kukkusid Petšerski, Solomjanki, Dnipro ja Holosiivi linnaossa. Petšerski rajoonis tekitasid raketitükid kahju kolmekorruselisele spordihoonele.

Kiievi sõjalise administratsiooni juht Serhi Popko ütles, et Venemaa ründas kahe ballistilise raketiga, mis tulistati välja annekteeritud Krimmist. Ukraina õhutõrje tulistas mõlemad raketid alla.

Tegemist oli juba kolmanda õhurünnakuga Kiievile viimase viie päeva jooksul.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba postitas sotsiaalmeedias videoklipi, milles oli näha koolilapsi jooksmas varjendisse.

"See on meeldetuletus, et Ukraina vajab kiiresti rohkem õhutõrjet, eriti Patriot süsteeme ja rakette, mis on võimelised igasuguse Vene rünnaku tõrjuma," kirjutas ta.

Droonid tabasid elektrijaama Venemaa Rostovi oblastis

Venemaa ründas hiljuti Ukraina energiataristut ja Ukraina andis pühapäeva hilisõhtul vastulöögi. Droonid tabasid Novotšerkasski elektrijaama ning tekitasid purustusi ning tulekahju.

Kohalikud elanikud teatasid, et nägid piirkonnas vähemalt kümmet drooni. Seejärel oli elektrijaama piirkonnas kuulda plahvatusi. See on Rostovi oblasti üks suurimaid elektrijaamu, vahendas Ukrainska Pravda.

Novotšerkassk on linn Venemaal Rostovi oblastis.

Ukrainas sai Vene droonirünnakutes viga 11 inimest

Ukraina lõunaosas Mõkolaivis sai Vene droonirünnakus viga 11 inimest, teatasid ametiisikud esmaspäeval.

Kiievi teatel korraldas Venemaa droonirünnakud Mõkolaivi ja Odessa oblastis. Odessa kuberner Oleg Kiper teatas Telegrami kanalis, et oblastis sai kahjustada energiataristu ning osa Odessa linnast on elektrita.

Rindel muutuseta: Venemaa jätkab Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa jätkab Bahmuti ja Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist, kuid suurt edu pole Vene väed saavutanud.

24. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Avdijivka lähistel veidi edasi. Vene väed suutsid veidi edasi liikuda Tonenke asula lähistel. 24. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed jätkavad Orlivka pärast. Vene sõjablogijad väidavad, et lahingud käivad veel Nevelske ja Pervomaiske lähedal. Avdijivka suunal tegutsev Ukraina ohvitser tõdes samas, et Venemaa armee võtab hoogu maha ning kasutab üha rohkem luuredroone.

Vene väed jätkavad ka Bahmuti suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 24. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Bohdanivka lähistel veidi edasi. Ukraina peastaap teatas, et riigi armee tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Vesele ja Spirne lähedal, vahendas ISW.

Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

ISW: Vene vägi läheneb Tšassiv Jarile, kuid tõenäoliselt ei hakka seda piirama

Vene vägi läheneb Ukraina Donetski oblastis asuvale Tšassiv Jari linna äärealadele, kuid tõenäoliselt ei ähvarda nad lähikuudel asustatud ala ümberpiiramise või vallutamisega, märkis Ameerika sõjauuringute instituut (ISW) 24. märtsil.

Vene kaitseministeerium väitis laupäeval, et Vene vägi vallutas Bahmuti rajoonis Bahmutist läänes ja Tšassiv Jarist idas asuva Ivanivske küla, kuid ISW märkis, et ei ole näinud kinnitust, et okupandid oleksid selle asula vallutanud või Tšassiv Jari poole edasi liikunud.

Venemaa taktikalised edusammud Tšassiv Jarist idas ei ole loonud tingimusi asula ümberpiiramiseks. ISW ei eelda, et Vene vägi võiks Tšassiv Jari kiiresti vallutada, kui nad seda üldse suudavad.

Ukraina energiasüsteem kannatas viimastes Vene rünnakutes

Venemaa viimaste rünnakute tagajärjel kandis Ukraina energiasüsteem kahju vähemalt 100 miljonit eurot, kuid Ukrenergo juhi Volodõmõr Kudrõtski sõnul püsib olukord kontrolli all, vahendas pühapäeval uudisteagentuur UNIAN.

"Taastumine võtab aega, kuid olukord püsib kontrolli all," sõnas ametnik.

Kudrõtski hinnangul kulub Odessas, Hmelnitskis ja Krivõi Rihis tagajärgede likvideerimiseks mitu päeva.

Ukrenergo juht hoiatas, et kõnealuste linnade elanikel tuleks elektrit säästlikult tarbida ja olla valmis võimalikeks varustuspiiranguteks. Harkivis on olukord endiselt kõige keerulisem.

Harkivi linnapea teatas reedel, et Vene raketirünnak jättis Ukraina suuruselt teise linna täielikult elektri ja kütteta.

"Linn on selle tagajärjel täielikult elektrita ning vee- ja soojavarustus ei tööta," ütles linnapea Ihor Terehhov suhtlusvõrgustikus Telegram.

Budanovi sõnul üritab Venemaa luua oma meredroone

Venemaa üritab Ukraina kogemust kopeerides luua oma meredroone, kuid siiani pole neid edu saatnud, rääkis pühapäeval kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse juht kindralleitnant Kõrõlo Budanov.

"Jah, neil on arendusi. Ja nad üritavad neid kuidagimoodi ära kasutada. Reaalset kasutust oleme näinud korra ja kõik teised on ebaõnnestunud. Tehnilistel põhjustel," sõnas luurejuht.

Budanov märkis ka, et just tänu meredroonidele suutis Ukraina tagada, et Vene laevad lõpetasid sisenemise Musta mere loodeossa. Venelasi pole seal nähtud peaaegu kaks aastat.

Uudisteagentuur tõi välja, et pärast Teist maailmasõda pole ükski riik maailmas saanud merel nii muserdava lüüasaamis osaliseks, mis juhtus viimase kahe aasta jooksul Venemaa Musta mere laevastikuga. Olulist rolli selles mängisid Ukraina kaitseväe meredroonid, mis tegutsevad niiöelda hundikarja taktikat kasutades.

Seni viimane edukas Ukraina meredroonide rünnak oli Venemaa patrull-laeva Sergei Kotovi uppumine okupeeritud Kertši lähedal 5. märtsil. Kotovi üks peamisi ülesandeid oli just Ukraina mereväe droonide tõrjumine.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 640 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 437 390 (võrdlus eelmise päevaga +640);

- tankid 6887 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 13 183 (+25);

- suurtükisüsteemid 10 877 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1018 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 726 (+3);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8539 (+29);

- tiibraketid 2010 (+18);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 454 (+47);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1785 (+7).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.