FT: Jaapani ja USA julgeolekupakti ootab ees suur uuenduskuur

USA president Joe Biden võõrustab 10. aprillil Valges Majas Jaapani peaministrit Fumio Kishidat. Siis avalikustavad nad ka julgeolekupakti uuendamise plaani. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul plaanitakse korraldada rohkem ühisõppusi. Samuti kaasajastatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist, muutuda võib ka Jaapanis asuva USA armee juhtkonna struktuur, vahendas Financial Times.

Liitlased tahavad tugevdada julgeolekusidemeid, kuna muretsevad üha rohkem Hiina mõju pärast. Seetõttu leiavad USA ja Jaapan, et mõlema riigi sõjaväelased peavad tegema rohkem koostööd.

Jaapan suurendab juba oma kaitsekulutusi ning plaanib osta USA-s toodetud tiibrakette Tomahawk. Jaapani armee plaanib parandada ka oma kaitseväe üksuste omavahelist koostööd.

"Jaapani uus riiklik julgeolekupoliitika on selle sajandi kõige positiivsem julgeolekuareng Ida-Aasias. See, et meie kaitsestrateegiad on üha sarnasemad, parandab ka meie igapäevast juhtimist," ütles USA USA India ja Vaikse ookeani piirkonna endine juht admiral Philip Davidson

USA India ja Vaikse ookeani piirkonna peakorter paikneb aga Hawaiil, mis jääb Tokyost ligi 6200 kilomeetri kaugusele. Sõjaväelaste suhtlust segab veel ajavahe. Tokyo tahab seetõttu, et Washington suurendaks Jaapanis paiknevate USA vägede juhi volitusi või saadaks sinna kõrgema ohvitseri.

"See saadab Hiinale ja Põhja-Koreale tugeva signaali ning heidutuse seisukohast on mõttekas öelda, et USA tugevdab Jaapani juhtimisstruktuuri," ütles Jaapani armee kõrge ohvitser Ryoichi Oriki.

Juba 2011. aastal ütles Oriki, et Hawaiil paikeva USA väejuhatusega on keeruline teha koostööd. Sel aastal tabas Jaapanit võimas maavärin ning USA ja Jaapani väed viisid siis läbi ühise päästeoperatsiooni.

Pentagoni ja CIA endine kõrge ametnik Christopher Johnstone ütles, et USA Jaapani väejuhatuse uuendamine oleks suur samm edasi kahepoolsete suhete arendamisel. Ka mõttekoja Sasakawa Peace Foundation teadur James Schoff ütles, et kaks liitlast peavad kahepoolseid suhteid parandama.

Bideni ja Kishida kohtumine toimub ajal, kui USA-s käib aktiivne presidendivalimiste kampaania. Biden üritab suurendada oma toetust ametiühingute seas ja teatas hiljuti, et USA terasetootja US Steel peab kuuluma ka tulevikus kodumaistele omanikele. Samas eelmise aasta lõpus saavutas US Steeli juhtkond kokkuleppe ettevõtte müümises Jaapani terasetootjale Nippon Steel.