Boeingu tegevjuht astub tagasi

Maailma suurima lennukitootja tegevjuht Dave Calhoun teatas esmaspäeval, et ta lahkub oma ametist seoses ettevõtet tabanud skandaalidega.

Boeingu pressiteates seisab, et tegemist on laiema ümberkorralduse osaga. Viivitusteta astub tagasi ka kommertslennukite tootmise osakonna juht Stanley Deal, samuti ei kandideeri tagasi oma senisele ametikohale ettevõtte nõukogu juht Larry Kellne, vahendab The Wall Street Journal.

Deali asemel hakkab Boeingu kommertslennukite tootmist juhtima Stephanie Pope, kes hiljuti sai ettevõtte asejuhiks.

USA menukat lennukitootjat tabasid hiljuti selle toodangu kvaliteedi ja ohutusnõuete vastavusega seotud skandaalid.

Jaanuari alguses lendas Alaska Airlinesile kuuluval Boeing 737 Max 9 lennukil keset lendu välja aknapaneel. Lennukimudeli opereerimisele seati USA-s piirangud, keelates nendega liinisid teenindada kuni vajaliku kontrolli läbimiseni.

Hiljem avastas Alaska Airlines mitmest sellele kuuluvast antud mudeli lennukist palju lahtisi kruvisid, mis olidki eeldatavasti vahejuhtumi põhjuseks.

Ekspertide sõnul põhjustas probleemi Boeingu suutmatus teostada piisavat kvaliteedikontrolli teistes riikides asuvates allhankijate tehastes.