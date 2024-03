Otseülekanne ja galerii: Tallinna volikogu erakorraline istung

Istungi päevakorra ainus punkt on umbusaldusavaldus Kõlvartile. Umbusalduse avaldamiseks on vaja 40 volikogu liikme poolthäält. Tallinna linnavolikogus on 79 liiget.

Tallinna volikogu erakorralisele istungile kohaletuleku registreerinud saadikute nimekiri Autor/allikas: Madis Hindre/ERR

Istungi alguses oli oma kohaloleku registreerinud 43 saadikut. EKRE saadikutest oli puudu kolm. EKRE fraktsiooni juht Mart Kallas ütles istungil, et EKRE umbusalduse hääletusel ei osale. Samas ütles Kallas, et kui Keskerakond peaks Tallinna juhtimist jätkama, siis EKRE-st ei saa Keskerakonna valitsuspartnerit ning erakond jätkab opositsioonis.

EKRE saadikutest polnud istungi alguseks kohal Urmas Reitelmanni, Ivan Makarovit ja Raivo Põhjakivi Autor/allikas: Madis Hindre/ERR

37 Tallinna linnavolikogu liiget andsid Kõlvarti umbusalduse üle eelmise neljapäeva istungil. Lisaks nelja opositsioonifraktsiooni liikmetele andsid allkirja avaldusele ka fraktsioonitud Tõnis Mölder ja Taavi Aas, umbusaldajatega liitus ka Keskerakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin.

Koalitsioonil ehk Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide liidul on volikogus praegu 43 kohta, kuid nende liikmete hulka kuulub ka Gräzin. Opositsiooni kuuluvad Reformierakond, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE.