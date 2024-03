Euroopa Komisjon uurib, kas aluslepingud lubavad EL-il osta relvi

Euroopa Komisjon andis oma juristidele ülesande uurida, kas Euroopa Liidu aluslepingud lubavad kasutada EL-i ühist eelarvet otse relvade soetamiseks. Seni arvati, et aluslepingud sellist võimalust ette ei näe.

Euroopa Liidu lepingu (ELL ehk inglise keeles TEU) artikli 41 lõige 2 keelab rahastada ühisest eelarvest "sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega operatsioone". Ometi uurib Euroopa Komisjon võimalusi selle sätte tõlgenduse muutmiseks, kirjutab Financial Times.

Peamiseks juristide ees seisvaks küsimuseks on, kas operatsioonide all peetakse silmas EL-i enda operatsioone või ka teiste riikide operatsioonide rahastamist. Kui säte piirab ainult EL-i enda operatsioonide rahastamist, võiks uue tõlgenduse järgi olla lubatud teiste riikide tarbeks relvade ostmine ühisest eelarvest.

Uue tõlgenduse toetajate sõnul võimaldaks see lihtsustada Ukraina abistamist, mis seni käis näiteks Euroopa rahurahastu või teiste eelarveväliste fondide kaudu.

Tegemist oleks ühenduse suurima kaitsepoliitilise muutusega viimase 30 aasta jooksul pärast seda, kui EL leppis kokku ühise välis- ja julgeolekupoliitika loomises.

Samas on uue tõlgenduse vastu mitmed liikmesriigid, eriti raske oleks seda toetama veenda sõjaliselt neutraalseid liikmesriike, mille hulgas on Iirimaa, Austria ja Malta.

Eelmisel nädala toimunud Euroopa Liidu Ülemkogul arutasid valitsusjuhid ja riigipead mitu võimalust Ukraina abistamise ja EL-i enda kaitsevajaduste rahuldamise rahastamiseks, muuhulgas näiteks ühiste võlakirjade ehk eurovõlakirjade emiteerimist ning Euroopa Investeerimispanga (EIB) põhikirjalise piirangu leevendamist, mis keelab pangal investeerida sõjalise otstarbega esemete tootmisse.

"See on halb idee, aluslepingute tegelik muutmine sellisel teemal on halb idee. Nüüd pole õige aeg pidada institutsionaalset lahingut või lahingut pädevuste üle sellisel teemal," ütles ajakirjanikele pärast Ülemkogu selle eesistuja Charles Michel.