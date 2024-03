Pärnu veekeskuses uppunud mehe surma kriminaalasi jõudis kohtusse

Eelmise aasta märtsis suri 27-aastane mees, kelle lükkas Pärnus Tervise Paradiisi veekeskuses nelja meetri sügavusse basseini tema tuttav. Prokuratuur esitas süüdistuse surma põhjustamises ettevaatamatusest osaühingule Tervise Paradiis ja ühele selle töötajale.

"Tervise Paradiisi töötaja, kes vastutas töötajate graafikute eest, asenduste leidmiste eest, tema määras valveinstruktori asemel, kes peaks turvalisust tagama, tööle sama ettevõtte administraatori, kellel puudus vajalik ettevalmistus selle töö tegemiseks. Eelneva tõttu kogu abi osutamine ja päästetegevustega alustamine viibis lubamatult palju ja samuti viibis ka kiirabi väljakutsumine. Tervise Paradiis vastustab enda pädeva esindaja teo eest," lausus ringkonnaprokurör Olgerd Ptersell.

Prokuratuuri hinnangul surma saanud mehe vette lükkamises kuritegu ei tuvastatud, sest lükkamine polnud jõuline, ei tulnud mehele üllatusena ja sündmuste käik ega tagajärg ei saanud olla lükkajale kuidagi ettenähtav. Samuti ei leitud süüd valveinstruktorit asendanud administraatori tegevuses.

Tervise Paradiisi juht Jaan Ratnik ei soovinud kaamera ette tulla, kuid ütles, et nad on juhtunut põhjalikult analüüsinud ja tõstnud ka ohutust. Süüd nad ettevõttel ega oma töötajatel ei näe.

Oma kirjalikus vastuses ütles Ratnik veel, et tol päeval tööl olnud töötajad vastasid kõikidele nõuetele ja ettevõte ei ole eksinud Eestis veekeskustele ja ujulatele kehtivate ohutusnõuete vastu. Ta lisas, et veekeskuste ja ujulate kasutamine toimub esmajoones klientide vastutusel ja ettevõte ei saa olla nõus seisukohaga, et veekeskuste ja ujulate klientidel on õigus käituda vastutustundetult, näiteks lükata teisi ootamatult sügavasse vette ja jätta veendumata, et inimesega on kõik korras.