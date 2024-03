Teisipäev tuleb kerge tuule ja mõne plusskraadiga

Teisipäeval teeb Eestis ilma nõrk madalrõhuväli, mille all liigub aeg-ajalt edelast kirde suunas sajupilvi nii lume, lörtsi kui vihmana, on võimalik, et sajab ka jäävihma. Lisaks on niiskes õhus öösel ja hommikul mõnel pool udu. Pärastlõunal, kui suurem sadu taandub kirdesse, pääseb mõnel pool päike pilvede vahelt välja ning tõstab termomeetri näidud mitu kraadi üle viie.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, võimalik, et ka jäävihma. Kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -3 ja +2 kraadi vahel.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, ka jäävihma võimalus püsib. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, ennelõunal ka lörtsi ja lund. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 7, Kagu-Eestis lõuna- ja edelatuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 6, selgimiste korral Kagu-Eestis kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öö tuleb kohati väheste sademetega, päeval on kuivem. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1 kraadi, päeval tõuseb mitmel pool 10 kraadi ümbrusesse, vaid rannikul jääb kohati viiest kraadist madalamale. Neljapäev on sajuta. Õhutemperatuur on öösel 0kuni +5 kraadi, päeval tuleb sooja 7 kuni 13 kraadi. Reedel ja laupäeval liiguvad üle maa läänest itta vihmapilved, mille vahele mahub ka selgemaid hetki. Tuul on puhanguline, õhk kevadiselt soe.