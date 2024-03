Poola keskpanga juht: valitsuse etteheited mulle on idiootsed

Tuski ja tema toetajate etteheited Glapinskile jagunevad peamiselt kolmeks osaks. Esiteks süüdistas Tusk Glapinskit PiS-i valitsuse valimiskampaania abistamise soovis, kui keskpank langetas eelmisel sügisel kõigest kuu enne parlamendivalimisi intressimäärasid 0,75 protsendi võrra. Teiseks süüdistab Tusk Glapinskit valitsuse otseses rahastamises võlakirjade ostmise kaudu, mis on panga põhikirjaga keelatud. Kolmandaks heidetakse Glapinskile ette, et ta prognoosis 2023. aastal keskpangale arvestatavat kasumit, kuid pank lõpetas aasta kahjumis.

Glapinski pole süüdistustega nõus ning ta ütleb, et tal pole midagi varjata. Kuna Tusk soovib korraldada eritribunali keskpanga juhi tegevuse üle, kavatseb Glapinski ennast tribunali eest kaitsta.

"Mõistan, et kõige lihtsam viis Tuski jaoks juhtida valimiskampaaniat oli süüdistada valitsust ja keskpanka inflatsiooni tekitamises, sest see oli nii kõrge. Kuid valimised on läbi, on aeg peatuda. Meil on ühiseid probleeme," ütles Glapinski intervjuus Financial Timesile.

"Ma ei usu, et keegi Poolas saaks süüdistada keskpanka vales rahapoliitikas võitluses inflatsiooniga või võlakirjade ostmisel," ütles Glapinski, lisades, et osad süüdistused on idiootsed.

Samuti ütles Poola keskpanga juht, et osad süüdistused muutusid ajas.

"Ma loodan, et Tusk muudab oma meelt. Ta pole majandusteadlane. Inflatsioon on langemas nüüd eesmärgi juurde," ütles Glapinski, viidates asjaolule, et Poola inflatsioon on langenud veebruaris 2,8 protsendile, mis vastab keskpanga eesmärgile. Poola keskpanga ametlik eesmärk on hoida inflatsioon 1,5 ja 3,5 protsendi vahel.

Glapinski lubas saata Tuskile kirja, milles ta kutsub peaministrit kohtuma ja asju arutama.

Tuski ja Glapinski terav vastuseis on tekitanud erimeelsusi ka Poola keskpangas. Samas ütles Euroopa Keskpanga (ECB) juht Christine Lagarde, et Glapinski saab vaidlustada Euroopa Liidu Kohtus (ECJ) Poola valitsuse võimalikku katset ta ametist kõrvaldada.

Poola keskpanga juht ütleb, et eritribunal oleks halb Poolale, kuid ta ei kavatse ametist lahkuda, sest see oleks võrdväärne süü ülestunnistamisega.

Glapinski sõnul lubas tal aeglustuv inflatsioon langetada intressimäärasid isegi kaks kuud varem, kui ta seda tegelikult tegi. Samuti ütleb ta, et keskpank oleks intressimäärade langetamist ka pärast valimisi jätkanud, kui uus valitsus poleks lubanud kaotada maksusoodustused energiale ja toidule. Valitsuse otsus võib keskpanga juhi sõnul põhjustada inflatsiooni kiiret kasvu lausa kaheksa protsendini, kuigi teised majandusteadlased arvavad, et tõus osutub väiksemaks.

Samuti pole Glapinski nõus süüdistusega, et keskpank olevat ostnud võlakirju otse valitsuselt, mis oleks ebaseaduslik. Tema sõnul tegeles keskpank ainult võlakirjade ostmisega teisesel turul ehk investorite käest, mida on pandeemia jooksul teinud paljud keskpangad.

"Seda on tehtud ainult rahapoliitika eesmärkidel, kuid me samuti vältisime hiiglaslikku pankrotilainet majanduses," ütleb keskpanga juht.

Mis puutub keskpanga täitumata jäänud finantsprognoosi, siis Glapinski rõhutab, et eelmise aasta augustis tehtud prognoos oli esialgne ja ebakindel. Tema sõnul jõudis keskpank kahjumisse aasta teises pooles aset leidnud vahetuskursi muutuste tõttu.

Kuigi Glapinski on minevikus teravalt kritiseerinud eurole ülemineku ideed, ütles ta FT-le, et Poola võiks olla valmis euroalaga liituma umbes kümne aasta pärast, kui selle sisemajanduse koguprodukt (SKP) inimese kohta jõuab jõukamate Euroopa Liidu liikmete näitajani.

"Euro on hea kõige arenenumatele ja rahanduslikult stabiilsetele Euroopa riikidele. Ainus probleem on see, et Saksamaa tahtis, et Poola liituks euroga liiga kiiresti. Ma ei näe seda probleemi nüüd," ütles Poola keskpanga juht.

Glapinski praegune ametiaeg lõpeb alles 2028. aastal, mistõttu oleks Tusk sunnitud juhtima riiki opositsioonile lojaalseks peetava keskpanga juhiga. Tuski valitsus on juba astunud jõulised sammud PiS-i ajal ametisse nimetatud ametnike vallandamiseks, millest markantsemateks näideteks olid Poola avalik-õigusliku meedia juhtide ja ajakirjanike väljavahetamine ning rohkem kui 50 saadiku tagasikutsumine.