Harkivi linnapea Igor Terehhov teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhutõrje tulistas linna kohal alla kaheksa Vene drooni. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Bahmuti juures jätkuvad lahingud.

Oluline 26. märtsil kell 11.49:

- Ukraina lasi Harkivi kohal alla kaheksa Vene drooni;

- ISW: Bahmuti juures jätkuvad lahingud;

- Island eraldab raha Ukrainale mürskude ostmiseks.

Ukraina ründas raketiga dessantlaeva Kostjantõn Olšanskõi

Ukraina relvajõud kahjustasid varem Ukraina mereväele kuulunud ja 2014. aastal venelaste kätte langenud laeva Kostjantõn Olšanskõi/Konstantin Olšanski, aluse vigastusi tuvastatakse, ütles teisipäeval Ukraina relvajõudude kõneisik Dmõtro Pletentšuk.

"Tekitati kahju. Selle suurus on selgitamisel," lisas Pletentšuk.

Ukraina lasi Harkivi kohal alla kaheksa Vene drooni

Harkivi linnapea Igor Terehhov teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhutõrje tulistas linna kohal alla kaheksa Vene drooni.

Terehhov teatas, et Venemaa ründas linna Shahedi droonidega. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Bahmuti juures jätkuvad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Bahmuti juures jätkuvad lahingud. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid Rozdolivka ja Vesele liinil veidi edasi liikuda. ISW märkis siiski, et nende väidete toetuseks pole veel geolokatsiooniga kaadreid. Väidetavalt üritavad Vene väed edasi liikuda ka Tšassiv Jari linna suunas ning asula lähistel jätkuvad lahingud. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal. 24. ja 25. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Orlivkas edasi. Lahingud käivad veel Berdõtši, Tonenke Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

Island eraldab raha Ukrainale mürskude ostmiseks

Island eraldab umbes kaks miljonit eurot Tšehhi algatusele, et osta Ukrainale mürske, vahendas esmaspäeval riigi valitsuse veebisaidil avaldatud informatsiooni uudisteagentuur UNIAN.

Island toetab ka Ukraina sõjaväes teenivatele naistele varustuse ostmist. Märgitakse, et naiste osakaal sõjaväes on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud ja seda eriti pärast Venemaa sisstungi algust.

"Naissõdurite vajaduste rahuldamiseks tehakse ettepanek varustada neid vormirõivaste, soomusvestide ning meditsiini- ja hügieenitoodetega 75 miljoni Islandi krooni väärtuses," teatas valitsus.

Eelmise aasta lõpus sai teatavaks, et Island on ühinenud kahe Ukrainat toetava rahvusvahelise koalitsiooniga – IT-koalitsiooni ja miinitõrjekoalitsiooniga. Lisaks teatas Island 340 tuhande euro eraldamisest NATO struktuuride kaudu meditsiinikaupade ostmiseks Ukraina vajadusteks.

Kuigi Island on NATO liige, siis pole riigil üldse sõjaväge ja vaid väikesearvuline piirivalve, mis patrullib rannikuvetes. Islandi toetus Ukrainale tuleb eelkõige rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO, Maailmapanga, NATO ja teiste organisatsioonide kaudu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 437 160 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 6893 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 13 207 (+24);

- suurtükisüsteemid 10 904 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1019 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 727 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8553 (+14);

- tiibraketid 2014 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 498 (+44);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1789 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.