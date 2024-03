Ukraina võib saada Tšehhi algatuse kaudu lausa 1,5 miljonit mürsku. Harkivi linnapea Igor Terehhov teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhutõrje tulistas linna kohal alla kaheksa Vene drooni. Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Bahmuti juures jätkuvad lahingud.

Oluline 26. märtsil kell 19.35:

- Ukraina võib saada Tšehhi algatuse kaudu lausa 1,5 miljonit mürsku;

- Venemaa jätkab õhulöökide andmist Lõuna väerühma vastutusalas;

- Kiiev: venelased püüavad rünnata taristuobjekte;

- Zelenski vallandas Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretäri Oleksi Danilovi;

- Ukraina: Venemaal on pantvangis 10 000 ukrainlast, pooli on piinatud;

- Prokurör: tuvastatud on 50 Põhja-Korea raketi kasutamine Ukraina vastu;

- Ukraina ründas raketiga dessantlaeva Kostjantõn Olšanskõi:

- Šmõhal: Ukraina sai IMF-ilt 880 miljonit dollarit;

- Ukraina lasi Harkivi kohal alla kaheksa Vene drooni;

- ISW: Bahmuti juures jätkuvad lahingud;

- Island eraldab raha Ukrainale mürskude ostmiseks.

Ukraina võib saada Tšehhi algatuse kaudu lausa 1,5 miljonit mürsku

Tsehhi välisminister Jan Lipavsky teatas teisipäeval, et riigi algatus Ukraina tarbeks 800 000 mürsu ostmiseks on kandmas vilja.

"Me võime teha oluliselt rohkem kui alguses lubatud kogus," ütles Lipavsky, lisades, et Tšehhi abil võib Ukrainani jõuda koguni 1,5 miljonit mürsku.

Samas pole Tšehhi algatus ilma muu abita piisav Ukraina abistamiseks ning esimeste tarnete rahastust on vaja enne kauba saatmist, lisas ta.

"Nagu näeme, see on juba aitamas Ukrainat sõdimisel, sest nad teavad, et nad saavad uut laskemoona ning see muutis nende suhtumise olemasolevate varude kasutamisse," ütles Tšehhi välisminister.

Samas ei öelnud Lipavsky, kui palju aega võtab tarnete jõudmine rindejoonele.

Varem ütles Tšehhi president Petr Pavel, et Praha püüab tarnida Ukraina laksemoona niipea kui võimalik.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul märkavad Ukraina sõdurid juba varsti tarnete suurenemist tänu Tšehhi algatusele.

Tšehhi peaministri nõuniku Tomas Pojari märtsi keskpaigas antud kommentaari järgi võib Tšehhi algatuse raames ostetud laskemoon jõuda Ukrainasse juba juunis.

Venemaa jätkab õhulöökide andmist Lõuna väerühma vastutusalas

Venemaa jätkab õhulöökide andmist Ukraina kaitsejõudude Lõuna väerühma vastutusalas ja kasutab suurel hulgal ründedroone.

Lõuna väerühma vastutusalas jätkub igapäevane võitlus suurtükipatareidega, vaenlane ei loobu kavatsusest Ukraina üksusi hõivatud positsioonidelt välja lüüa.

"Okupandid ei peata õhuluuret, jätkavad suurtükirünnakuid ja õhulööke, kasutavad suurel hulgal mitut tüüpi ründedroone," edastati Telegramis.

Vaenlane sooritas Orihhivi suunal päevaga neli rünnakut, millest kaks olid Mala Tokmatska ja kaks Staromajorske kandis. Kaitsevägi jätkab positsioonide hoidmiseks ja tugevdamiseks kompleksmeetmete rakendamist.

Märgitakse, et Mustal ja Aasovi merel vaenlase laevu ei ole. Raketilaevad on viidud tugipunktidesse.

Kiiev: venelased püüavad rünnata taristuobjekte

Viimasel ajal üritab Venemaa üsna võimsalt rünnata Ukraina taristuobjekte, mis on tingitud mitmesugustest teguritest, ütles Ukraina õhujõudude avalike suhete talituse juht Ilja Jevlaš teisipäeval.

"Lööke antakse pidevalt. Seni on vaenlase tähelepanu keskendunud meie taristurajatistele, eriti viimasel ajal, ning ta üritab üsna võimsalt rünnata. Muidugi on see tingitud mitmesugustest teguritest. Muuhulgas muudab vaenlane pidevalt taktikat, püüdes leida meie õhutõrjesüsteemi nõrku kohti. Ja loomulikult peame nende ohtude tuvastamiseks ja oma relvade kasutamisel näitama üles leidlikkust, manöövrivõimet, ebastandardset lähenemist," ütles Jevlaš telesaates.

Ta lisas, et venelaste peaeesmärk on õõnestada olukorda riigis ja sundida Ukrainat tegema ebastandardseid tegusid.

Jevlaši sõnul vajab Ukraina Venemaa kallaletungiga võitlemiseks mitmesuguseid täiendavaid õhutõrjesüsteeme. Nende hulgas on ka eri tüüpi Avengerid ja Gepardid, lisas ta.

Zelenski vallandas Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretäri Oleksi Danilovi

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov on vabastatud ametist, selgub Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ametlikul veebilehel avaldatud määrusest.

Danilovi asemel määras Zelenski ametisse Ukraina välisluureteenistuse senise juhi Oleksandr Lõtvõnenko.

Ukraina presidendikantselei pole veel personalimuudatuse tagamaid avalikustanud.

Ukraina: Venemaal on pantvangis 10 000 ukrainlast, pooli on piinatud

Venelased peavad okupeeritud aladel ja Venemaal vahi all rohkem kui 10 000 rahumeelset ukrainlast ning kriminaalmenetlus on tuvastanud rohkem kui 5600 okupantide piinamist kannatanud ukrainlast, kuid tegelik näitaja on palju suurem, ütles teisipäeval Ukraina peaprokurör Andri Kostin.

"Numbreid on mitmesuguseid. Meie hindame seda kümnetes tuhandetes, täpsemalt rohkem kui kümnele tuhandele. Me räägime ainult küüditatutest, mitte nendest, kes tegid sellise otsuse iseseisvalt," vastas Kostin usutluses Interfax-Ukrainale küsimusele vaenlase käes olevate tsiviilpantvangide arvu kohta.

Mis puudutab tsiviilvangide registri loomist, siis Kostini sõnul käib see töö valitsuse tasandil.

"On oluline, et oleme selles küsimuses jõudnud rahvusvahelisele tasemele – toimus esimene rahvusvahelise platvormi kohtumine, sarnane meie laste tagasisaatmisega tegelevaga," rõhutas peaprokurör.

Kostini sõnul oleks selles küsimuses väga oluline ÜRO Peaassamblee otsus, "et saaksime rakendada muid kommunikatsiooni- ja survevahendeid agressorriigile, et vabastada meie tsiviilisikud ja tuua nad tagasi Ukrainasse".

Peaprokurör lisas, et prokurörid võtavad koos korrakaitseorganitega omalt poolt vastutusele need, kes on süüdi tsiviilisikute küüditamises ja nende ebaseaduslikus kinnihoidmises ajutiselt okupeeritud alal või agressorriigis.

Küsimusele, kas okupeeritud alale vabatahtlikult elama asunute ja küüditatute ning praegu vanglas viibivate suhet on üldse võimalik kindlaks teha, vastas peaprokurör: "Kui me räägime okupeeritud alast, on sõna "vabatahtlikult" sobimatu."

"Keegi oli sunnitud lahkuma pommitamise tõttu, teistele lubati ainelist abi ja petlikku kindlustunnet. Kuid mitte miski, mida tehakse sunniviisiliselt, ei ole vabatahtlik," lisas ta.

Piinamise ja ebainimliku kohtlemise ohvrite arvu kohta teatas Kostin, et kriminaalmenetluses on tuvastatud 5600 ukrainlast, kes on seda tüüpi Venemaa sõjakuritegude ohvrid.

"Tegelik arv võib aga olla oluliselt suurem, sest meil puudub okupeeritud ala kohta usaldusväärne teave," lisas ta.

Peaprokuröri sõnul on praeguseks tuvastatud 164 piinamis- ja muu vägivallaga kinnihoidmise koha toimimine okupeeritud alal.

Prokurör: tuvastatud on 50 Põhja-Korea raketi kasutamine Ukraina vastu

Ukraina korrakaitsjad on praeguseks tuvastanud umbes 50 Venemaa Ukraina pihta tulistatud Põhja-Korea päritolu ballistilist raketti, teavet Iraani ja teiste riikide toodetud rakettide kasutamisest kontrollitakse, ütles teisipäeval Ukraina peaprokurör Andrei Kostin.

"Märtsi alguse seisuga on tuvastatud umbes 50 ballistilise raketi kasutamise tõika, mis trajektoori näitajate analüüsi, rusude ja metalli analüüsi, raketi osistel olevate kirjete põhjal võimaldavad järeldada, et need võidi toota Põhja-Koreas. Nende rünnakute tagajärjel hukkus neljas Ukraina piirkonnas 14 inimest, vähemalt 76 sai vigastada," ütles peaprokurör usutluses Interfaxile.

"Me jätkame ekspertiiside tegemist, rohkemat teavet ei saa veel anda," lisas Kostin.

Rääkides Iraani droonide Venemaale tarnimise uurimisest, märkis peaprokurör, et Ukraina prokurörid teevad selles asjas koostööd ka välispartneritega.

"Põhimõtteliselt ei ole kogu maailmal kahtlust, et Iraan tarnis ja tarnib Venemaale droone ning vaenlase relvajõud kasutavad seda tüüpi droone jätkuvalt," ütles Kostin.

Peaprokurör rõhutas: "Üldiselt näeme, et agressoriga tehakse tipptaseme koostööd – jutt on kogemuste ja tehnoloogiate vahetusest. Mõistame, et see koostöö ainult tugevneb ja see tekitab lisariske mitte ainult Ukrainale, vaid ka kogu maailmakorrale."

Ukraina ründas raketiga dessantlaeva Kostjantõn Olšanskõi

Ukraina relvajõud kahjustasid varem Ukraina mereväele kuulunud ja 2014. aastal venelaste kätte langenud laeva Kostjantõn Olšanskõi/Konstantin Olšanski, aluse vigastusi tuvastatakse, ütles teisipäeval Ukraina relvajõudude kõneisik Dmõtro Pletentšuk.

"Tekitati kahju. Selle suurus on selgitamisel," lisas Pletentšuk.

Šmõhal: Ukraina sai IMF-ilt 880 miljonit dollarit

Ukraina sai teisipäeval Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) 880 miljonit dollarit, teatas peaminister Denõss Šmõhal.

"Täna sai Ukraina IMF-ilt 880 miljonit dollarit. See on EFF-i laiendatud rahastamisprogrammi raames saadava rahalise toetuse kolmas osa," kirjutas Šmõhal Telegramis.

Tema sõnul aitab raha katta esmatähtsaid eelarvekulusid ja säilitada makromajandusliku stabiilsuse.

"Ukraina jätkab edukalt oma kohustuste täitmist partnerite ees. Valmistume programmi järgmiseks ülevaatuseks. Oleme IMF-ile toetuse ja koostöö eest tänulikud," kirjutas Šmõhal.

Ukraina lasi Harkivi kohal alla kaheksa Vene drooni

Harkivi linnapea Igor Terehhov teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina õhutõrje tulistas linna kohal alla kaheksa Vene drooni.

Terehhov teatas, et Venemaa ründas linna Shahedi droonidega. Esialgsetel andmetel keegi vigastada ei saanud, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Bahmuti juures jätkuvad lahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Bahmuti juures jätkuvad lahingud. Üks Vene sõjablogija väitis, et Vene väed suutsid Rozdolivka ja Vesele liinil veidi edasi liikuda. ISW märkis siiski, et nende väidete toetuseks pole veel geolokatsiooniga kaadreid. Väidetavalt üritavad Vene väed edasi liikuda ka Tšassiv Jari linna suunas ning asula lähistel jätkuvad lahingud. Samuti käivad lahingud endiselt ka Bahmuti lõunatiival, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Vene väed liikusid veidi edasi ka Avdijivka suunal. 24. ja 25. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Orlivkas edasi. Lahingud käivad veel Berdõtši, Tonenke Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

Island eraldab raha Ukrainale mürskude ostmiseks

Island eraldab umbes kaks miljonit eurot Tšehhi algatusele, et osta Ukrainale mürske, vahendas esmaspäeval riigi valitsuse veebisaidil avaldatud informatsiooni uudisteagentuur UNIAN.

Island toetab ka Ukraina sõjaväes teenivatele naistele varustuse ostmist. Märgitakse, et naiste osakaal sõjaväes on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud ja seda eriti pärast Venemaa sisstungi algust.

"Naissõdurite vajaduste rahuldamiseks tehakse ettepanek varustada neid vormirõivaste, soomusvestide ning meditsiini- ja hügieenitoodetega 75 miljoni Islandi krooni väärtuses," teatas valitsus.

Eelmise aasta lõpus sai teatavaks, et Island on ühinenud kahe Ukrainat toetava rahvusvahelise koalitsiooniga – IT-koalitsiooni ja miinitõrjekoalitsiooniga. Lisaks teatas Island 340 tuhande euro eraldamisest NATO struktuuride kaudu meditsiinikaupade ostmiseks Ukraina vajadusteks.

Kuigi Island on NATO liige, siis pole riigil üldse sõjaväge ja vaid väikesearvuline piirivalve, mis patrullib rannikuvetes. Islandi toetus Ukrainale tuleb eelkõige rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO, Maailmapanga, NATO ja teiste organisatsioonide kaudu.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 770 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 437 160 (võrdlus eelmise päevaga +770);

- tankid 6893 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 13 207 (+24);

- suurtükisüsteemid 10 904 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1019 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 727 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8553 (+14);

- tiibraketid 2014 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 14 498 (+44);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1789 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.