Galerii: Blinken võõrustas Balti välisministreid

Blinken lisas, et Balti riigid on Ukraina abistamisel teistele riikidele suureks eeskujuks. Eesti välisminister Margus Tsahkna, Läti välisminister Krišjanis Karinš ja Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis külastasid Washingtoni sümboolselt just sel nädalal, mil kolm Balti riiki tähistavad NATO-liikmesuse 20. aastapäeva.

Tsahkna sõnul oli kohtumisel Eesti peamiseks eesmärgiks rõhutada Ukraina abistamise olulisust ning selgitada Ameerika Ühendriikidele vajadust karmistada Venemaale seatud piiravaid meetmeid.

"Eestil on päris mitmeid initsiatiive. Näiteks see sama 0,25 protsenti kogumajanduse produktist kaitsekuludeks anda Ukrainale, mida Eesti on teinud. Tegelikult ka see Ameerika Ühendriikide 61 miljardit on tegelikult 0,25 protsenti," rääkis Tsahkna.

"Ma loodan väga ja me saime ka neid julgustavaid sõnumeid, et lähiajal, enne NATO tippkohtumist USA suudab ka selle otsuse langetada. Samuti rääkisime näiteks Venemaa külmutatud varade kasutusele võtust. USA siin veab G7 riikides seda initsiatiivi eest ja Eesti ju täna arutab oma parlamendis, kuidasmoodi Venemaa külmutatud varasid võtta reaalselt kasutusele, ka siin on mitmeid kokkupuutupunkte."