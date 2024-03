Macron üritab tuua Brasiiliat Ukraina toetajate leeri

Macron kohtub Luiz Inacio Lula da Silvaga ning tahab, et Brasiilia president võtaks sõja suhtes kindla seisukoha, vahendas Bloomberg.

Lula juhtimisel on Brasiilia seni jäänud neutraalseks osapooleks, riik püüab säilitada sidemeid nii Venemaa kui ka Ukrainaga.

Macron on võtnud Ukraina toetamisel juhtrolli, Brasiilia leiab samas praegu, et sõjas on süüdi pigem mõlemad pooled.

Lula omakorda soovib, et Prantsusmaa lõpetaks vastuseisu Lõuna-Ameerika riikide rühma Mercosuri ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingule.

Prantsusmaa leiab, et selline kokkulepe tekitaks ebaõiglast konkurentsi, sest Lõuna-Ameerika põllumehed saaks kasutada jätkuvalt Euroopa Liidus keelatud pestitsiide ja põllumajandustehnikaid. Seetõttu nõuab Pariis, et kokkulepe sisaldaks samu nõudeid EL-i ja Mercosuri põllumeestele.