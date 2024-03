USA-s Baltimore'i linnas varises laevaga kokkupõrke järel sild kokku

Marylandi osariigis asuva Baltimore'i linnapea Brandon Scott teatas sotsiaalmeedias, et päästetööd käivad. Meedia teatel kukkus jõkke mitu sõidukit ja inimest.

Marylandi transpordiamet teatas, et intsidendi tõttu suleti mõlemas suunas kõik sõidurajad ning liiklus suunatakse ümber.

Baltimore Bridge is 1.6 miles long,



this is the moment it collapsed after a cargo ship struck it in the early hours of this morning

