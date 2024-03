Prantsusmaa oodatust suurem eelarvepuudujääk valmistab Macronile peavalu

Teisipäeval avaldatud ametlikel andmetel moodustas Prantsusmaa eelarvepuudujääk eelmisel aastal 5,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP-st), mis on oluliselt kõrgem kui 2022. aasta 4,8-protsendiline näitaja ja valitsuse prognoositud 4,9 protsenti. Oodatust suurema eelarvepuudujäägi põhjuseks on maksulaekumise kasvu järsk aeglustumine.

Tegemist on tagasilöögiga Macronile. Alates tema ametisse saamist 2017. aastal oli Prantsuse riigieelarve puudujääk kas väiksem või sama suur kui valitsuse prognoosides neljal aastal viiest, ainsaks erandiks oli 2020. aasta, kui algas koroonapandeemia.

2023. aasta ootamatult suur eelarvepuudujääk seab küsimärgi alla Macroni plaani rahandusliku olukorra parandamiseks majanduskasvu soodustavate reformidel abil nagu tööturureform või pensioniea tõstmine. Kuni koroonakriisi alguseni võimaldas selline lähenemine valitsusel vältida korraga maksutõuse ja kärpeid, kirjutab Bloomberg.

Nüüd tuleb valitsusel kaaluda kas maksutõuse või valusaid kärpeid ajal, kui Macroni erakond jääb küsitlustes alla Marine Le Peni parempopulistlikule erakonnale Rassemblement National vähem kui kolm kuud enne juuni alguses toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Prantsuse rahandusministeerium teatas juba veebruaris selle aasta riigieelarve kulutuste vähendamisest 10 miljardi euro võrra, mis on vajalik eelarvepuudujäägi hoidmiseks allpool 4,4 protsendi taset. Ministeeriumi sõnul oleks järgmisel aastal vaja kärpida kulutusi veel vähemalt 20 miljardi euro võrra, samas kui mõned majandusteadlased hoiatavad valitsust, et tegelik kärpevajadus võib ulatuda 50 miljardi euroni.

Rahandusminister Bruno Le Maire ütles teisipäeval, et valitsus seab endale jätkuvalt eesmärgiks langetada 2027. aastaks ehk Macroni ametiaja lõpuks eelarvepuudujäägi vähemalt kolme protsendini SKP-st. Le Maire lisas, et ta kohtub neljapäeval opositsioonijuhtidega kärpeettepanekute arutamiseks ning ta nõuab riigiasutustelt kulutuste kokkutõmbamist.

"Oleme teelahkmel: kas laseme võlal ja puudujäägil kasvada vastutustundetult või me valime ostusekindluse, meetodi ja külma närvi teekonna," ütles rahandusminister.

Kuigi Le Maire rõhutas, et ta on jätkuvalt maksutõusude vastu, siis osad Macroni valitsust parlamendis toetavad saadikud ütlevad, et on aeg ka sellist võimalust arutada.

"Seadusandjad on arutanud võimalusi ja seda, kuidas saaksime saavutada parema tasakaalu õigluse vaatevinklist ilma, et Prantsusmaa investeeringuid meelitav maine kannatada saaks," ütles tsentristliku erakonna Modem juht Francois Bayrou.

Siiski ütles Le Maire, et ta on avatud energeetikaettevõtete hiidkasumite maksustamise rangemale jõustamisele olukorras, kui erakorraline kasumimaks tõi riigieelarvesse oodatust oluliselt vähem tulu. Samas rõhutas rahandusminister, et valitsus on jätkuvalt maksutõusude vastu ning maailma suurima maksukoormuse ja valitsuskulutuste määradega riigis peaks prioriteediks olema kulutuste vähendamine.