Lodi Jõmmu alustas tänavu hooaega tavapärasest varem

Tartu kevadekuulutaja lodi Jõmmu lasti vette vihma ja muusika saatel. Lisaks lodjale jõudis vette ka lodjamadrus ja enda sõnul tulevane kuulus laevakapten Ats. Külm vesi teda ei heidutanud. "Nagu vannivesi, nagu külm vannivesi," kinnitas Ats.

Kuigi esimese sõidu ajal kallas taevast vihma, oli see Emajõe lodjaseltsi juhi Priit Jagomäe sõnul täpselt sobiv ilm. Jagomägi sõnas, et just tänu kõrgele veetasemele, aga ka soojadele ilmadele sai tänavu Jõmmu vette tavapärasest varem.

"Nädalavahetuseks lubab juba 18 kraadi sooja, nii et võiks hooaja ära alustada. Nii vara ei ole me nüüd tükk aega enam alustanud. Ei ole väga häid suurvee aastaid ka olnud viimastel aastatel, aga praegu on Käreveres päris ilusad luhad, nii et enne, kui vesi alla läheb, tahaks seal ikkagi nädala või paar sõite teha," selgitas Jagomägi.

Volbriõhtul, mil tähistatakse ka Jõmmu sünnipäeva, plaanib lodjaselts aga vette lasta uue lodja, mis praegu on veel ehitusjärgus. Jõmmut ootab seejärel uuenduskuur.

"Esimesel aastal nad kindlasti sõidavad koos, aga siis vist küll on plaanis teha Jõmmule põhjalikum hooldus. Võib-olla ei jõua järgmiseks suveks valmis, aga teeme nii kähku kui saame," ütles Lodjakoja perenaine Liisa-Lota Kaivo.