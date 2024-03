Soome ettevõte kavatseb asendada Vene ammoniaagi kodumaise toodanguga

Green North Energy esimene vesiniku- ja ammoniaagitehas kerkiks Naantalisse, kus tootmine algaks 2027. aastal. Kui 2030. aastate alguses algaks tootmine ka kavandatud Pori ja Kemi tehastes, ei vajaks Soome enam Vene ammoniaaki.

"Kui kõik kolm tehast alustavad tootmist, suudame toota sama palju ammoniaaki, kui praegu Soome imporditakse," ütles Soome rahvusringhäälingule Yle ettevõtte tegevjuht Jussi Ylinen.

Iga tehas läheks maksma umbes 600 miljonit eurot ning ettevõtte eesmärk on kasutada tootmisel taastuvenergiat, mis tuleks eeskätt meretuuleparkide toodangust.

Ammoniaaki kasutatakse lämmastikväetiste tootmisel ning Soome väetiste tootjad sõltuvad täielikult Venemaal toodetud ammoniaagi impordist. Venemaa on Hiina järel maailma suuruselt teine ammoniaagi tootja.

Analüütikud arvavad aga, et lisaks põllumajandusele leiab taastuvenergia abil toodetud ammoniaak kasutust ka laevakütusena, asendades naftast toodetud diislikütust.

Ylinen kinnitas, et ainuüksi Naantali tehas aitab katta poole ammoniaagi impordivajadusest, parandades seega Soome varustuskindlust.

"Eelmises energiakriisis nägime, et kui maagaasi hind hakkas tõusma, siis ammoniaagi ja muude väetiste hinnad tõusid järsult. Tõelises kriisis on küsimus selles, kas ammoniaak on üldse saadaval," ütles Ylinen.

Samas nõuaks kavandatavad tehased rohkelt energiat ning praegusest taastuvelektri tootmisest ei piisaks tehaste vajaduste katmiseks.

"Naantali suurune jaam hakkab kasutama peaaegu sama palju elektrit kui Tampere linn, seega räägime märkimisväärsest kogusest," ütles Ylinen.

Soome tuuleenergia installeeritud võimsus oli möödunud aasta lõpus veidi üle 7000 megavati. Soome Keskkonnainstituudi värske aruande kohaselt saab kogust kümnekordistada.

"Tuuleenergia tootmist on vaja mitmekordistada ja kõige paremini oleks seda võimalik teha merealadele rajatavate elektrijaamadega," ütles VTT tehnoloogiauuringute keskuse vesiniku-uuringute valdkonna juht Antti Arasto.

Arasto lisas, et maismaa tuuleparkide rajamine on esialgu odavam kui meretuuleparkide rajamine, kuid tehnoloogia arenguga tõuseb meretuuleparkide tähtsus. Tuuleolud merel on sageli paremad võrreldes maismaal asuvate tuuleparkidega.

Euroopa Liit seadis varem eesmärgiks 2030. aastaks kuni kümne miljoni tonni vesiniku tootmise.

Suureks väljakutseks on aga see, et taastuvelektrit oleks piisavalt saadaval siis, kui uued vesiniku- ja ammoniaagitehased valmivad. See eeldab uute tuuleparkide ehitamist paralleelselt uute tehastega.