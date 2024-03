Minister: EL-is arutatav Ukraina toidu impordi piiramine võib pikendada sõda

"[See] suurendab võimalust, et sõda venib pikemaks," ütles Solskõi Financial Timesile, kommenteerides EL-is arutlusel olevaid piiranguid Ukraina põllumajandustoodangu impordile. Solskõi lisas, et meetmed vähendavad ka Ukraina eelarvetulusid.

Varssavi ja Pariis taotlevad veelgi rangemaid piiranguid Ukraina põllumajandustoodangu impordile kui need, milles leppisid liikmesriigid ja Euroopa Parlament eelmisel nädalal.

Kokkuleppe alusel kehtestatakse Ukrainas toodetud linnuliha, munade, suhkru, kaera, maisi, odra ja mee tollivabale impordile ülempiirid, millest alates hakkavad kehtima imporditollid. Tegemist on mitme liikmesriigi nõutud piirangutega vastutasuks tollivaba kaubandusrežiimi pikendamise eest Ukraina kaupadele, mis hakkas kehtima erakorraliselt 2022. aastal, et toetada Moskva täiemahulise sissetungi ohvriks langenud Ukraina majandust.

Kui juba kokkulepitud piirangud vähendavad Ukraina toodangu impordimahtu EL-i umbes 400 miljoni euro võrra järgmise aasta jooksul, nõuavad Poola ja Prantsusmaa piirangu rakendumist ka Ukraina teravilja impordile, mis vähendaks importi Ukrainast veel 800 miljoni euro võrra.

EL-i riikide diplomaadid arutavad pakutud piiranguid uuesti juba kolmapäeval. Asjaga kursis olevate isikute sõnul on kaalukeeleks Itaalia, mille häälest sõltub, kas Varssavil ja Prantsusmaal õnnestub blokeerida senise kokkuleppe vastuvõtmise teiste riikide kvalifitseeritud enamuse poolt.

Financial Timesiga suhelnud kahe EL-i diplomaadi sõnul soovib Rooma saavutada kompromissi, piirates Ukrainast pärit kaupade importi veel 200 miljoni euro võrra. Itaalia kompromissettepanek sisaldab juba kokkulepitud ülempiiride vähendamist, kuid mitte teravilja impordi piiramist.

EL-il on kokkuleppe saavutamiseks aega juunini, kui lõpeb Ukraina kaupade senine ajutine tollivaba ligipääs ühisturule.

Solskõi sõnul pole Kiiev süüdi USA ja Ladina-Ameerika suures saagis, mis vähendas teravilja hindu.

"80 protsenti probleemidest, mida seostatakse Ukraina ekspordiga, pole olemas. Need on väljamõeldud," ütles minister.

Samuti arvab Solskõi, et rohkem protektsionismi ja toetusi Euroopa põllumeestele pole lahenduseks. Põllumehed peaksid hoopis muutma oma tootmise tõhusamaks, et olla suutelised konkureerima maailmaturgudel.

"Ainult subsiidiumite abil ei suuda me konkureerida tõhusalt. Konkurents on alati olulisem arengule kui subsiidiumid," ütles Ukraina põllumajandusminister.

Solskõi sõnul peaks EL-i Ühine Põllumajanduspoliitika (ÜPP) olema suunatud innovatsiooni toetamisele ja väiketalunike mõjutamisele suuremateks ühistuteks liitumiseks.

"Varem või hiljem tuleb [EL-il] otsustada, kas kasutada subsiidiume või mitte," lisas minister.