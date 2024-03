Prantsuse valitsus ähvardab kaitseettevõtteid oma kontrolli alla võtmisega

"Esimest korda ei välista ma seaduses lubatu kasutamist. See tähendab, et kui tootmisel esineb viivitusi, saab rakendada ülevõtmist või tellimuste tähtsuse järjekorda seadmise õigust," ütles teisipäeval Prantsuse kaitseminister Sebastien Lecornu.

Ülevõtmine on ministri sõnul lubatud Prantsuse sõjalise planeerimise järgi töötajate ja tootmisseadete puhul. Selle protsessi raames võtaks valitsus üle tegeliku kontrolli ettevõtte varade üle ning langetaks otsuseid ettevõtte juhtide asemel, kirjutab Bloomberg.

Lecornu loetles valitsuse murede seas viivitusi 200 raketi Aster tootmisel, mis olid tellitud juba eelmisel aastal. Rakette toodab Prantsusmaal ja Itaalias konsortsium MBDA. Minister lisas, et mõnede tarnete puhul saab nõuda kaitsealaste tellimuste täitmist enne tsiviilotstarbega tellimusi. Rakettide maksumuseks on umbes 900 miljonit eurot ning nende tarnimise tähtajaks on 2026. aasta.

Ukraina kannatab laskemoona nappuse all olukorras, kui Venemaa soetab laskemoona Põhja-Korealt ning on suurendanud kodumaist mürskude tootmist. Samal ajal keeldub USA esindajatekoja vabariiklasest spiiker Mike Johnson üle ühe kuu panemast hääletusele Ukraina abistamise eelnõu ning Euroopa Liidu eesmärk saata Ukrainale üks miljon mürsku on edasi lükatud aasta lõppu.

"Arvestades olukorda rindejoonel Ukrainas, ei saa keegi aru, miks kaitsejõudude minister ei kasutaks oma järelevalveõigust suurendamaks 155-millimeetriliste mürskude tootmist, kui on vaja," ütles Lecornu.

"On aina selgem, et Venemaa on oht meile. Me ei tohi lubada Venemaa võitu," ütles kaitseminister, rääkides Prantsuse pingutustest toota Ukraina tarbeks rakette, haubitsaid ja laskemoona. Lecornu sõnul küündib Prantsuse valitsuse MBDA poolt seni täitmata tellimuste maht kolme miljardi euroni.

Kuigi Prantsuse president Emmanuel Macron on kutsunud korduvalt üles teisi Euroopa riike abistama Ukrainat rohkem, kritiseerivad mõned riigid eesotsas Saksamaaga Prantsusmaa enda avalikustatud relvatarnete mõõdukat kogust.

Prantsusmaa on liitunud ka Tšehhi algatusega, mille raames plaanitakse tarnida Ukrainale vähemalt 800 000 mürsku, kuid Pariis pole veel avalikustanud, kui palju see algatuse rahastamisse panustab.