Kolmapäeval tõuseb õhusoe 10 kraadi lähedale

Kolmapäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning paiguti on udu. Öö hakul puhub Ida-Eestis tasane muutliku suunaga tuul. Lääne poolt alates aga tuul tugevneb, puhudes kagust ja lõunast 4 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva hommik on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta, kuid mõnel pool on ikka udu. Puhub kagutuul 1 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Päeval lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ning ilm on peamiselt sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 7 kuni 12, rannikul paiguti kuni 4 kraadi.

Nädala teises pooles ei pääse me vihmast täielikult ühelgi päeval. Neljapäeval on pilvisus vähene ning õhtul tuleb saartel ja Lõuna-Eestis kerget vihma. Sooja on oodata keskmiselt 10 kraadi. Reedel pilvisus tiheneb ning vihma sajab juba laialdasemalt. Alles õhtul Lääne- ja Lõuna-Eestis sadu lakkab. Õhusooja on keskmiselt 7 kraadi.

Nädalavahetus on vahelduva pilvisusega ning kohati tuleb kerget vihma. Õhutemperatuur tõuseb ehk sooja on laupäeval keskmiselt 11 ning pühapäeval lausa 14 kraadi.