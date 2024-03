Trumpi meediafirma aktsia kerkis esimesel kauplemispäeval 16 protsenti

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA endise presidendi Donald Trumpi sotsiaalmeediafirma aktsia kerkis esimesel kauplemispäeval ligi 16 protsenti ning vabariiklaste presidendikandidaadi varandus suurenes veelgi.

Teisipäeval jõudis börsile Trumpi meediafirma DJT ning firma aktsia kerkis kohe 59 protsenti. Aktsia hind oli volatiilne ning lõpuks langes oma tipust tunduvalt allapoole. Trumpi firma aga sulgus tugevas plussis ning endise presidendi osalus on nüüd väärt ligi 4,5 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpi rakendus Truth Social on nüüd väärt ligi kaheksa miljardit dollarit, näiteks legendaarne terasefirma U.S. Steel on sama palju väärt.

Truth Sociali edu on Trumpi jaoks järjekordne hea uudis. Esmaspäeval sai Trump uue tähtaja kautsjoni maksmiseks New Yorgi osariigi kelmuse kohtuasjas. Samuti vähendas kohus kautsjoni suuruse 454 miljonilt dollarilt 175 miljonile dollarile.

Trump peaks DJT aktsiaid hoidma pool aastat, enne kui saab need müüki panna. Samas võib firma juhtkond võtta vastu otsuse, mis lubaks Trumpil aktsiad varem maha müüa. Firma juhtkonda kuuluvad Trumpi sugulased ja tema administratsiooni endised liikmed. Seega Trump saab juhatuse heakskiidu, kuid veel pole täpselt selge, millal Trump oma meediaettevõtte rahaks teeb.

"Keegi ei tea tegelikult, kuidas see läheb, aga seda on kindlasti põnev jälgida," ütles börsiekspert Kristi Marvin ajalehele The Wall Street Journal.