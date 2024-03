Robert F. Kennedy jr valis välja asepresidendikandidaadi

38-aastane Shanahan juhib fondi, mis keskendub keskkonnale ja abordiõiguste kaitsmisele. Ta on tehnoloogiahiiglase Google kaasasutaja Sergey Brini endine abikaasa, vahendas The Times.

Shanahan tunnistas, et on väga rikas inimene, kuid ütles, et kasvas üles vaeses perekonnas. Kampaaniaüritusel lubas ta võidelda vaesuse ja viletsuse vastu.

"Rikkuse eesmärk on aidata neid, kes vajavad abi," rääkis Shanahan.

Robert F. Kennedy jr on USA kuulsaima poliitilise dünastia esindaja ning räägib samuti ebavõrdsuse vähendamisest. Ta kritiseerib veel ravimihiiglasi ja kriitikud leiavad, et Kennedy on vaktsiinivastane.