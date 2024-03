Trumpi edumaa Bideni ees kahanes võtmeosariikides

Seitsmes USA kaalukeeleosariigis tehtud küsitlusest selgub, et demokraadist USA president Joe Biden vähendas mahajäämust oma vabariiklasest rivaalist Donald Trumpist lausa kuues osariigis.

Uuringufirma Morning Consult teeb igal kuul väljaande Bloomberg tellimusel küsitluse Arizona, Georgia, Michigani, Nevada, Põhja-Carolina, Pennsylvania ja Wisconsini osariigis. Tegemist on osariikidega, kus on realistlik võimalus valimised võita nii demokraatidel kui ka vabariiklastel. USA presidendivalimiste süsteemi iseärasuste tõttu sõltub just nende osariikide valijate otsusest, kes osutub novembris peetavate presidendivalimiste võitjaks.

Kokku küsitleti seitsmes osariigis 4932 registreeritud valijat ning küsitluse veapiir on kõigest üks protsent.

Trumpi edumaa kõigis seitsmes osariigis kokku vähenes veidi. Märtsikuu seisuga toetab Trumpi neis osariikides 47 protsenti valijatest, samas kui Bideni toetuseks on 43 protsenti. Kui küsitlusse lisati kolmandate kandidaatide nimed, selgus, et Trumpil on 43 protsendi valijate toetus ja Bidenil 38 protsendi valijate toetus, samas kui sõltumatut kandidaati Robert F. Kennedyt toetab üheksa protsenti valijatest ning sõltumatut kandidaati Cornel Westi ja roheliste kandidaati Jill Steini mõlemat toetab üks protsent valijatest.

Samas vähenes Trumpi edumaa Bideni ees kõikides osariikides peale Georgia, sealjuures kasvas enim Bideni toetus Wisconsinis ja Pennsylvanias. Kui veel veebruaris juhtis Trump Bideni ees nelja protsendipunktiga Wisconsinis, siis märtsis oli hoopis Bidenil väike edumaa: Bidenit toetab 46 protsenti selle osariigi valijatest ja Trumpi 45 protsenti valijatest.

Pennsylvanias ja Michiganis on aga Trumpi ja Bideni toetus võrdne, püsides mõlemas osariigis 45 protsendi peal. Ka Nevadas kahanes Trumpi edumaa Bideni ees ainult kahele protsendipunktile, jäädes seega antud osariigi valimi veapiiri sisse.

Kuigi ülejäänud osariikides juhib jätkuvalt Trump, piisaks Bidenil valimisvõiduks korraga Wisconsini, Pennsylvania ja Michigani võitmisest, kirjutab Bloomberg.

Bideni reitingu paranemine võib olla seotud presidendi märtsi alguses peetud kõnega olukorrast riigis USA kongressi ees. Küsitlusest selgub, et kuigi enamik valijatest tunneb jätkuvalt muret presidendikandidaatide vanuse pärast, vähenes Bidenit liiga vanaks pidavate valijate osakaal.

Samuti ütles 32 protsenti küsitletutest, et USA majandus liigub õiges suunas. Veel oktoobris oli selliseid valijaid ainult 26 protsenti ning nende osakaal on pidevalt tõusnud.

On positiivseid märke ka Trumpi kampaaniale: küsitlusest selgub, et enamik valijatest, kes on positiivselt meelestatud Trumpi eelvalimiste endise rivaali Nikki Haley suhtes, kavatseb hääletada novembrivalimistel Trumpi poolt.