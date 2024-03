Belgia peaminister lubas karmistada võitlust uimastite vastu

"Inimesed, kes arvavad, et uimastite kasutamine on kõigest individuaalne asi, mis ei mõjuta ühiskonda, eksivad," ütles De Croo kolmapäeval Politicole.

Belgia peaminister pidas koos sise-, justiits-, ja kaitseministritega pressikonverentsi uimastite teemal, mille käigus lubasid valitsuse liikmed tugevdada riigi õiguskaitseorganeid. Uimastite müügist elatuvate kuritegelike jõukude vahelistes konfliktides on alates veebruari algusest ainuüksi Brüsselis saanud viga peaaegu kümmekond inimest. Üks politseinik tapeti eelmisel nädalal Charleroi linnas läbiotsimise käigus.

"See on üks põhjustest, miks me karmistasime karistusi uimastite tarvitamise eest. Mõelge verevalamisest, mis on sellega seotud," ütles De Croo.

Euroopa Liit ja eriti Belgia on saanud ülemaailmseks kokaiinipealinnaks. Euroopas kasvav nõudlus uimastite järele toidab tootmist Lõuna-Ameerikas. Kokaiin jõuab Euroopasse suuresti just Belgia Antwerpeni sadama kaudu.

Koos uimastite tarvitamisega on kasvanud kuritegevus, sest narkojõugud võitlevad ligipääsu pärast sadamale ja tulusaimatele müügipaikadele nagu Brüssel.

Belgia peaministri vastuseks tekkinud probleemile on lisaks rangematele karistustele mõjuainete tarvitamise eest politseinike ja tolliametnike juurde palkamine ning parim uimastite tarbijate ja diilerite väljasõelumine ja sihtimine Brüsseli kõige murettekitavamates piirkondades.

"Uimastite kasutamine on kuritegu," ütles liberaalist peaminister.

Belgia siseminister Annelies Verlinden viitas omakorda kokaiini tarbimise negatiivsete tagajärgedele tervisele ja keskkonnale.

"Olen käinud Boliivias kolm-neli nädalat tagasi. Oleme õhku lasknud Boliivia politsei avastatud narkolabori. Inimesed peavad mõistma, et kui nad kasutavad uimasteid, kui nad kutsuvad üles uimasteid legaliseerima, siis see suurendab Amasoonias vihmametsade raiumist," ütles ta.

Samas kutsuvad mõned poliitikud ja eksperdid üles uimasteid legaliseerima. Nende sõnul on uimastite müük seotud kuritegevusega just seetõttu, et see on ebaseaduslik, samas suurendaks legaliseerimine maksutulu.

Colombia president Gustavo Petro kutsus sel kuul üles uimasteid dekriminaliseerima ning paremini reguleerima, öeldes, et sõda uimastite vastu on läbikukkunud. Columbia on maailma suurim kokaiini tootja.