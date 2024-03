Neljapäeval püsib ilm kevadine

Neljapäeva öö on vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi, Kirde-Eestis võib 0 kraadini langeda.

Hommikul on nii päikest kui ka pilvelaamu, aga ilm on sajuta. Kagutuulel on kiirust 5 kuni 10, puhanguid kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Päev näitab vaheldumisi päikest ja pilvi, aga neist sadu ei tule. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 10, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Suureks reedeks toob madalrõhkkond vihma ja tõstab tuult. Temperatuur on nii ööl kui ka päeval üsna ühesugune ehk vahemikus +5 ja +10 kraadi, jahedam on tuulistel rannikualadel ja öö hakul Virumaal.

Laupäeval on üksikuid vihmasabinaid ja selgemat taevast enam. Öö on napilt plusskraadidega, päev 10 kraadi lähedane.

Lihavõtte esimene püha algab jaheda ööga, aga päevasoe kerkib üsna 15 lähedale, päikest on ka loota.

Esmaspäev on ka soe, aga võib jõuda vihm.