Oluline 28. märtsil kell 5.35:

Tšehhi eraldas lisaraha Ukrainale laskemoona ostmiseks

Tšehhi valitsus kiitis heaks riigi edasise panuse algatusse osta laskemoona, et toetada Venemaa poolt rünnatud Ukrainat, vahendas neljapäeval väljaannet Ceske Noviny uudisteagentuur UNIAN.

Peaminister Petr Fiala ei nimetanud koheselt summat, kuid märkis, et algatusega on liitunud 20 riiki. Fiala tänas ühtlasi kõiki hankeplaaniga liitunud riike.

Valitsusjuhi sõnul jõuab laskemoon Ukrainasse nädalate või kuude jooksul, mis mõjutab olukorda lahinguväljal.

Algselt sisaldas plaan 800 000 suurtükimürsku ostmist. Välisminister Jan Lipavski avalduse kohaselt võib tarnitava laskemoona kogus aga peaaegu kahekordistuda.

"Tõsiasi, et algatus on nüüd nii ulatuslik, tuleneb sellest, et see on ainus viis varustada Ukrainat laskemoonaga, mida ta vajab enda kaitsmiseks," rääkis Fiala.

Portugal liitus kolmapäeval ametlikult algatusega, kuid oli juba varem teatanud, et panustab sada miljonit eurot.

"Kaitseminister Jana Černochová ja tema Portugali kolleeg allkirjastasid niinimetatud vastastikuse mõistmise memorandumi, mis tagab Lissaboni osaluse," seisis kaitseministeeriumi pressiteates. Varem sõlmis Tšehhi kaitseministeerium sarnased lepingud Taani, Kanada ja Lätiga.

Teised riigid, kellega kaitseministeerium kavatseb vastava dokumendi allkirjastada, on Norra ja Holland.

Kaitseministeeriumi teatel põhines Ukrainale relvaabi osutamise püüdlus algusest peale diskreetsusele, mille tõttu usaldavad Tšehhi algatust partnerid üle maailma. Ministeeriumi teatel õnnestus neil luua tõhus süsteem, mis põhineb usaldusväärsetel suhetel.

Ukraina rindejoonel olulisi muudatusi pole

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Bahmuti ja Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist, kuid rindejoon pole liikunud.

Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed suutsid Bahmuti ümbruses veidi edasi liikuda. ISW märkis siiski, et nende väidete toetuseks pole veel geolokatsiooniga kaadreid. Üks Vene blogija väitis, et Vene õhudessantväelased (VDV) vallutasid Ivanivske asula ja liiguvad Tšassiv Jari linna suunas. Vene blogijad väitsid samas juba varem, et Vene väed suutsid Ivanivske vallutada. Lahingud käivad veel Bohdanivka, Kliššivka ja Andrijivka lähedal.

Ka Avdijivka rindelõigus suuri muutusi polnud. 27. märtsil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid veidi edasi Berdõtšis ja Orlivkas. Lahingud käivad veel Semenivka, Tonenke, Nevelske ja Pervomaiske lähedal.

Zelenski inspekteeris uusi kaitseliine Ukraina kirdeosas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas kolmapäeval, et inspekteeris uusi kaitseliine riigi kirdeosas.

Zelenski kutsus ühtlasi Kiievi liitlasi kiirendama sõjalennukite F-16 ja õhutõrjesüsteemide saatmist, reageerides Vene rünnakule Harkivile.

"Ukraina õhukaitse ja F-16 lennukite Ukrainale tarnimise kiirendamine on elutähtsad ülesanded," ütles Zelenskõi sotsiaalmeedia postituses.

"Ei ole ühtegi ratsionaalset põhjendust, miks Patriotid, mida on maailmas piisavalt, ei kata veel Harkivi ja teiste linnade taevast," lisas riigipea.

Harkivi oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Sinehubov teatas varem, et Vene vägi ründas Harkivit esmakordselt suurekaliibrilise juhitava pommiga UMPB-30. Kannatada sai vähemalt 19 inimest.

Ööl vastu neljapäeva ründasid Vene okupatsiooniväed taas Harkivi droonidega. Linnas oli kuulda plahvatusi. Linnapea Igor Terehhov kutsus Harkivi elanikke üles ettevaatlikkusele.