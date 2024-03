Sisserändajad peavad Saksa passi saamiseks õppima juudi kultuurilugu

Saksa passi taotlejad peavad näiteks vastama küsimustele, kuidas nimetatakse juutide pühakoda, millal asutati Iisraeli riik. Samuti tuleb teada, millistes linnades paiknevad Saksamaa suurimad juudi kogukonnad, vahendas The Times.

Saksamaa viis muudatused sisse, kuna terroriorganisatsioon Hamas alustas eelmise aasta 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel alustas Iisrael sõda terroristide vastu, kuid Saksamaal tõstis siis pead antisemitism.

Saksa siseminister Nancy Faeser ütles, et riik võttis seetõttu kasutusele vajalikud meetmed ja riik tahab nüüd tagada, et antisemiitlikud sisserändajad ei saaks riigi kodanikeks.

"Igaüks, kes ei jaga meie väärtusi, ei saa Saksamaa passi. Oleme siin tõmmanud selge punase joone," ütles Faeser.

Faeser ütles, et holokausti tõttu lasub Saksamaal kohustus kaitsta juute ja Iisraeli riiki. "See vastutus on osa meie tänapäeva identiteedist," märkis Faeser.

Uute küsimuste seas on veel näiteks, millal rajati tänase Saksa territooriumile esimene juutide asundus.

"Muudatused jõustuvad peagi," lubas Faeser.