Kapo asejuht Aleksander Toots lahkub ametist

Kapo pressiteate kohaselt lahkub Toots teenistusest juba neljapäeval, 28. märtsil.

Toots märkis pressiteate vahendusel, et 15 aastat tööd Virumaal ning seejärel 16 aastat kapo peadirektori asetäitjana on päris pikk aeg, mille jooksul on amet suutnud teha Eesti julgeoleku vastu tegutsemise piisavalt keeruliseks. "Nii pika aja jooksul on võimalik nende tulemusteni jõuda ainult koos tõhusa meeskonnana töötades," sõnas Toots. "Olen püüdnud anda endast parima Eesti riigi heaks."

Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Pallosoni sõnul on Tootsi panust raske üle hinnata. "Ta on kindlasti üks legendaarsematest kaitsepolitseinikest," sõnas Palloson. "Tema ametiajal süüdimõistva kohtuotsuseni jõudnud 23 valdavalt Venemaa, aga ka Hiina kasuks tegutsenud riigivastaste kurjategijate juhtumit kõnelevad enda eest – julgeoleku tagamisel loeb tulemus," märkis Palloson.

Kapo juhi sõnul on peadirektori asetäitja kohale asuv Taavi Narits piisavalt pika Venemaa luure- ja mõjutustegevuse vastu töötamise kogemusega ning andnud panuse väga olulistes kaasustes.

Kapo peadirektori asetäitja Taavi Narits. Autor/allikas: Kapo

Naritsa kinnitusel ta mõistab, kuivõrd vastutusrikka töö ta üle võtab. "Ukraina sõja ja Venemaa agressiooni valguses on kaitsepolitseiameti roll ning ülesanded erakordse tähendusega. Eesti-vastase luure- ja mõjutustegevuse tõkestamisega peame tagama Eesti vabaduse, püsimajäämise ning vajadusel hoidma ära sõda," lausus Narits ametikohta üle võttes.

Narits on kaitsepolitseis töötanud nii peamajas kui ka regionaalses osakonnas, viimastel aastatel büroo juhina. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia magistriõppe cum laude.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja nimetab ametisse kaitsepolitsei peadirektori ettepanekul siseminister. Kaitsepolitsei peadirektoril on kokku kolm asetäitjat. Naritsa kõrval jätkavad Andres Ratassepp ja Martin Perling.

Narits asub uuel kohal tööle 1. aprillil.