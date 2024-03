Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jüri Luik

Eesti on NATO liige olnud 20 aastat. Kui palju meil õnne oli, et meid liikmeks võeti ja kui kõrge väärtusega selle organisatsiooni vihmavari on? Kuidas on Venemaa sõda Ukrainas muutnud NATO-t ja kui palju me peame pingutama, et Venemaa loobuks uue julgeolekuarhitektuuri loomise plaanidest? Vastuseid annab Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Mirko Ojakivi.