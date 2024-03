London ja Washington uurivad rahaliikumist Vene krüptobörsi kaudu

Vastava juurdluse käivitamisest ütlesid Bloombergile asjaga kursis olevad, kuid anonüümseks jääda soovinud isikud. Juurdlust pole seni avalikuks tehtud.

Sihikule võetud ülekanded leidsid aset pärast seda, kui USA ja Ühendkuningriik kehtestasid sanktsioonid Garantexi suhtes seoses finantskuritegude ja Venemaale ebaseaduslike ülekannete võimaldamisega.

USA ja teised lääneriigid on püüdnud viimase kahe aasta jooksul piirata Vene võimude tulusid sanktsioonide alla sattunud tegevustest. Kreml kasutab teenitud valuutat oma vallutussõja rahastamiseks Ukrainas.

Kui 20 miljardi dollari suuruse ülekande tegemine Venemaale leiab kinnitust, oleks tegemist täiemahulise sõja algusest suurima sanktsioonirežiimi rikkumisega. Moskva kasutab variisikuid, kolmandaid riike ja krüptovaluutasid sanktsioonidest mööda hiilimiseks.

Samas hoiatasid Bloombergi allikad, et uurimine veel käib ning on liiga vara öelda midagi selle järelduste kohta. Allikate sõnul pole hetkel veel kahtlustusi, et krüptovaluutat Tether haldav ettevõte Tether Holdings oleks ise rikkumise toime pandud.

Tether on maailma kõige kaubeldavam krüptovaluuta, kokku ringleb maailmas seda rohkem kui 100 miljardi dollari väärtuses. Tetheri väärtus on aheldatud dollarile.

Tether Holding väitis vastuses Bloombergi küsimustele, et see on külmutanud kõik varad, mis kuuluvad USA sanktsioonide all olevatele organisatsioonidele ja isikutele. Garantex ei vastanud ajakirjanike kommenteerimispalvele ning USA ja Briti rahandusministeerium keeldusid käimasolevat juurdlust kommenteerimast.

Garantex rajati 2019. aastal Eestis, kuid praeguseks on suurem osa selle tegevusest kolinud Moskvasse. Krüptobörs jäi 2022. aasta veebruaris Eestis tegevusloast ilma.

USA rahandusministeerium süüdistas 2022. aastal Garantexi selles, et see ei täitnud rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastaseid nõudeid. 2022. aasta aprillis kehtestaski USA sanktsioonid krüptobörsi suhtes. Toona teatas USA, et Garantex oli seotud ebaseaduslike ülekannetega rohkem kui 100 miljoni dollari ulatuses.

Garantexi veebilehel seisab, et see lubab võtta kontolt raha Vene pankade Sberbank, Tinkoff Bank ja Alfa-Bank kaartidega. Kõik kolm panka on kantud USA musta nimekirja.

Krüprovaluuta Tether anonüümsus, väärtust säilitav aheldatus dollarile ja ülekannete kiirus on teinud seda populaarseks kurjategijate seas. Pärast selle ostmist krüptobörsidel ja anonüümsetele kontodele ülekandmist saab valuutat saata ükskõik kellelegi ilma, et Tether Holdings oleks saajate või saatjate isikust teadlik.