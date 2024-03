Reede on vihmane

Reede öösel edela poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aegamisi kirde suunas. Tuul puhub kagust ja idast 3 kuni 9, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on 2 kuni 7 kraadi.

Suure reede hommikul on taevas pilves ning sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8, Lääne-Eesti saartel edelatuul 4 kuni 8, iiliti 11 meetrit sekundis. Sooja on hommikul 3 kuni 8 kraadi.

Päeval piilub pilvede vahelt kohati päikest, kuid sajab ka vihma. Õhtu poole Edela-Eestis pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Tuul pöördub kõikjal edelasse, puhudes 4 kuni 10, iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi, kuid Kirde-Eestis tõuseb kuni 12 kraadini.

Järgnevad päevad on kohati pilvised, kuid paiguti saab ka päikest näha. Laupäeval tuleb mitmel pool vihma, kuid õhtu poole sadu hõreneb. Nii on pühapäevaks juba vaid kohatist vihmasadu oodata. Kui laupäeval on sooja keskmiselt 9 kraadi, siis pühapäeval 13, Lõuna-Eestis võib termomeetrinäit lausa 19 kraadini kerkida.

Vihmane, kuid soe tuleb ka uue nädala algus.