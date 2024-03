USA kohus mõistis krüptomagnaat Sam Bankman-Friedi 25 aastaks vangi

Kohtunik Lewis Kaplan ütles kohtuotsust ette lugedes, et Bankman-Fried tekitas oma tegevusega ulatuslikku kahju krüptobörsi klientidele, investoritele ja võlausaldajatele, varastades ettevõtte kontol olnud raha ning kasutades seda isiklikul otstarbel tehtud riskantseteks investeeringuteks. Kaplani sõnul ei tunne süüdimõistetu mingit kahetsust oma tegude pärast.

"Ta kahetseb ainult seda, et ta tegi väga halva panuse ja jäi vahele, kuid ta ei tunnista midagi üles," ütles Kaplan. Samuti jõudis kohtunik järeldusele, et Bankman-Fried püüdis mõjutada tunnistajaid ning valetas kohtus ütlusi andmas. Mitmed FTX-i tähtsad töötajad ja Bakman-Friedi liitlased tunnistasid ennast süüdi ja andsid kohtus ütlusi oma endise ülemuse vastu, kirjutab Financial Times.

Bankman-Fried tunnistas, et ta tegi "halbu otsuseid," kuid ta väitis jätkuvalt, et FTX-il olevat olnud selle pankrotistumise hetkel 2022. aasta novembris piisavalt vahendeid, et maksta kõikidele oma klientidele raha tagasi. Süüdimõistetu väitis, et FTX-i tabas pelgalt "likviidsuskriis".

25-aastane vanglakaristus on üks pikemaid USA ajaloos valgekrae kuriteo eest. Kui prokuratuur nõudis 50 aasta pikkust vanglakaristus, siis Bankman-Friedi kaitsjad soovisid, et karistus poleks pikem kui kuus ja pool aastat.

Kaplan nõustus otsust langetades prokuratuuri argumendiga, et on liiga suur risk, et Bakman-Fried asuks vabanedes uuesti finantskuritegusid sooritama.

Samuti langetas kohus neljapäeval otsuse selle osas, kui suur oli Bankman-Friedi tegevusest tingitud kahju. Kohtunik Kaplan ei nõustunud kaitsjate väitega, et kahju klientidele polevatki tekitatud.

Kohtuotsuse järgi kaotasid FTX investorid 1,7 miljardit dollarit, võlausaldajad jäid ilma ühest miljardit dollarist ja klientide kaotuste suuruseks hinnati kaheksa miljardit dollarit. Kohtuotsuse järgi konfiskeeritakse Bankman-Friedilt 11 miljardit dollarit tekitatud kahju katmiseks.

Bankman-Friedi kaitsjad lubasid kohtuostust apelleerida.