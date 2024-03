Poola tõstis Ukrainat tabanud raketirünnaku tõttu oma hävitajad õhku

Oluline reedel, 29. märtsil kell 7.10:

- Poola tõstis ööl vastu reedet õhku oma hävitajad, kuna naaberriiki Ukrainat tabas Venemaa massiivne raketirünnak;

- Ukraina on suutnud olukorra eesliinil stabiliseerida, kuid tõenäoliselt valmistab Venemaa lähiajal ette uut pealetungi, ütles president Volodõmõr Zelenski;

Poola õhujõud suurendasid valmisolekut

Poola ja tema liitlaste sõjalennukid saadeti ööl vastu reedet kiirkorras patrullima, kuna naaberriiki Ukrainat tabas Venemaa massiivne raketirünnak, teatas Poola relvajõudude operatiivväejuhatus.

"Täna öösel täheldatakse Venemaa Föderatsiooni kauglennuväe intensiivset tegevust, mis on seotud Ukraina territooriumil asuvate objektide vastu suunatud raketirünnakutega," teatas Poola operatiivväejuhatus some kanalis X.

Reede varahommikuks oli teatatud juba plahvatustest mitmes Ukraina linnas, sealhulgas Dnipros ja Ivano-Frankivskis.

"Kõik vajalikud protseduurid Poola õhuruumi ohutuse tagamiseks on aktiveeritud," kinnitas Poola väejuhatus.

Informujemy, że dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi samolotów Tu-95, Tu-22 oraz MIG-31 wykonywanymi na obiekty znajdujace się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne… pic.twitter.com/M0se909n2V — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 22, 2024

"Hoiatame elanikke, et Poola ja liitlaste lennukid on aktiveeritud, mille tagajärjel võib olla suurenenud müratase, eriti riigi kaguosas," lisas Poola väejuhatus.

Poola tegevus on oluline seoses mitme juhtumiga, kus Ukraina suunas välja saadetud Venemaa raketid on läbinud ka Poola õhuruumi.

Vene tiibrakett sisenes 24. märtsil Ukraina vastu toimunud suure raketi- ja droonirünnaku ajal Poola õhuruumi ligikaudu 39 sekundiks. Poola sõjavägi teatas, et ei tulistanud lennukit alla, kuna see ohustanuks kohalikke tsiviilelanikke.

Vene rakett rikkus Poola õhuruumi ka massirünnaku ajal Ukraina vastu 29. detsembril 2023.

Zelenski: Venemaa kavandab Ukrainas uut pealetungi

Ukraina väed on suutnud olukorra eesliinil stabiliseerida, kuid tõenäoliselt valmistab Venemaa lähiajal ette uut pealetungi, rääkis president Volodõmõr Zelenski kolmapäeval intervjuus meediakanalile CBS News, mida vahendas väljaanne Ukrinform.

"Olukord rindel stabiliseerus kevade lähenedes, kuid talvekuud on olnud Ukraina relvajõudude jaoks täis väljakutseid," rääkis Zelenski.

"Oleme stabiliseerinud olukorra. See on parem kui kaks-kolm kuud tagasi, kui meil oli suur puudus suurtükiväe laskemoonast ja erinevatest relvadest," jätkas president. "Aga seda Venemaa suurt ja tohutut vasturünnakut me ei näinud. Neil ei olnud edu," märkis Zelenski.

Ukraina riigipea lisas, et Vene armee on hävitanud Ukrainas täielikult mitmed linnad ja külad, mille käigus nautis näiliselt lõputut rakettide ja mürskude varu.

"Meil ei olnud padruneid, suurtükiväemürske ja palju muid erinevaid asju," ütles Zelenski.

Presidendi sõnul vajab Ukraina viivitamatult abi, kuna mai lõpus või juunis on oodata uut suurt Venemaa pealetungi.

"Ja enne seda ei pea me mitte ainult valmistuma, vaid ka olukorda stabiliseerima," jätkas Zelenski.

"Meie toetajad on vahel tõeliselt õnnelikud, kui me oleme olukorra stabiliseerinud, aga sellest ei piisa. Ei, ma ütlen, et vajame abi nüüd," toonitas president.

Ukraina riigipea tõdes, et suurtükiväe kurnamissõjas on Venemaal mitte ainult suurem tulejõud, vaid ka pikema ulatusega tulejõud. Lisaks tunnistas Zelenski, et sõjal Gaza sektoris on rahvusvaheline mõju.

Zelenski hoiatas, et kui Ukraina kaotab, siis Venemaa diktaator Vladimir Putin sellega ei peatu. "Venemaa sõda võib tulla Euroopasse ja Ühendriikidesse," sõnas Ukraina president.